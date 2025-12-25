Kia стала самым угоняемым брендом авто в 2025 году — статистика ВСК

По итогам одиннадцати месяцев 2025 года в России число угонов в России сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили аналитики Страхового Дома ВСК. По предварительным итогам, лидером антирейтинга угонов стали Москва и Санкт-Петербург, а наиболее "востребованный" у автоугонщиков бренд — Kia.

По итогам одиннадцати месяцев 2025 года 35% угонов были зафиксировано в столице. В антирейтинг также вошли Санкт-Петербург (23%), Амурская область, Воронежская область, Дагестан, Татарстан и Рязань (по 5%).

Число угонов грузового транспорта по итогам одиннадцати месяцев достигло 14%. Практически все случаи связаны с хищением китайских грузовиков FAW.

В список самых "востребованных" у преступников легковых авто по предварительным итогам 2025 года вошли:

Kia (21% угонов) LADA (14%) Lexus, Chery, LIXIANG, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota (12%)

Самой угоняемой моделью авто в 2025 году стал спортивный лифтбек Kia Stinger (14%). Доля китайских брендов в общей структуре краж по предварительным итогам года выросла до 21% (8,5% по итогам первых восьми месяцев 2025 года), чаще всего крадут автомобили Chery и LIXIANG.