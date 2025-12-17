"Один дома" стоил бы сегодня родителям минимум 1,3 млн рублей — ВСК подсчитал ущерб в легендарном новогоднем фильме

Сюжет фильма "Один дома" — пособие по тому, как не надо готовиться к новогоднему отпуску. Помимо забытого ребёнка, семья главного героя столкнулась бы с минимум тремя страховыми случаями, два из которых вполне покрываются стандартными страховками. По оценкам Страхового Дома ВСК, размер ущерба по итогам приключений Маккалистеров составил бы минимум 1,3 млн рублей.

За что Питеру Маккалистеру пришлось бы платить из своего кармана

Самое дорогое в денежном эквиваленте последствие неудавшегося новогоднего отпуска семейства Маккалистеров — необходимость срочно вернуться домой. Забытый дома несовершеннолетний ребёнок — это веская причина для прерывания поездки, но не страховой случай. Страховка бы не компенсировала Питеру и его семье затраты на отпуск и стоимость билетов, купленных для поездки обратно в Чикаго из Парижа. По текущим ценам только одни авиабилеты в последний момент могли бы обойтись семье из 9-10 человек в 250-300 тыс. рублей.

Моральный ущерб семейства Маккалистеров тоже не покрывается стандартными страховыми полисами. Правда, если у них был ДМС, то после такого насыщенного Нового года они могли бы сходить на семейную психотерапию к специалистам из Цифровой клиники ВСК.

Имущество: разборки с бандитами

А вот ущерб, причинённый дому Маккалистеров, покрывается стандартным полисом страхования имущества.

Так как основные "схватки" происходили именно в доме, то в результате он получил серьезные разрушения. И практически все это покрывалось бы полисом, так как непредвиденные ситуации возникли в результате действий злоумышленников, проникших в жилище. Например, кража со взломом или пожар.

Сумма компенсации составила бы не менее 1 млн рублей.

Оцениваем ущерб

Таким образом, если бы у семьи Кевина не было страховки, новогодние приключения обошлись бы им минимум в 1 млн 300 тысяч рублей. А при наличии полиса, минимум 70% этой суммы было бы компенсировано страховой компанией.

Фильм "Один дома" — весёлое напоминание о том, что непредвиденное случается даже в праздники. Правильно подобранная страховка не спасёт от забывчивости, но точно спасёт семейный бюджет от ее последствий.