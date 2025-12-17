16+
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ продолжает активную интеграцию с Почта Банком. Для удобства клиентов переход из одного банка в другой можно оформить не только в почтовых отделениях, но и в интернет-банке или мобильном приложении. Процедура полностью оцифрована и занимает всего несколько минут.

С начала интеграции клиенты Почта Банка оформили уже несколько миллионов продуктов и сервисов ВТБ. Наиболее популярны накопительные счета и вклады, по которым клиентам Почта Банка предлагаются повышенные ставки, дебетовые карты и перевод пенсии в ВТБ, а также возможность подключиться к программе лояльности.  

"Наша интеграция — это синергия современных финансовых решений и масштаба инфраструктуры ВТБ. Переоформлять карты или счета клиентам Почта Банка не приходится: процесс перехода организован прямо в мобильном приложении и занимает пару минут. После этого перехода у пользователей открывается доступ к финансовым и нефинансовым сервисам "последней модели". Одновременно — с привычным доступом к 20 тысячам почтовых отделений по всей стране", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Клиенты Почта Банка могут выбрать любой удобный способ для перехода в ВТБ — онлайн в интернет-банке или мобильном приложении Почта Банка по баннеру "Станьте клиентом ВТБ". Или в отделении: с помощью сотрудника в любом офисе Почта Банка.

Процесс интеграции завершится в мае 2026 года. В результате объединения ВТБ повысит доступность финансовых услуг для миллионов жителей России и будет дополнительно представлен в более чем 13 тыс. населенных пунктов страны.

