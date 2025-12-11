16+
Страхование Финансы

Росгосстрах: средняя выплата пассажирам наземного транспорта выросла на 7%

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Происшествий с пассажирами общественного транспорта становится меньше, чего не сказать о тяжести их последствий. Как подсчитали в Росгосстрахе, в этом году размер средней выплаты пострадавшим в транспорте увеличился на 7%, хотя само количество заявленных в компанию страховых случаев сократилось на 29% по сравнению с 2024 годом.

За неполный 2025 год средняя выплата по полисам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) уже превысила порог в 313 тыс. рублей. Статистически самый заметный рост — в 4,5 раза — наблюдается на водном транспорте. Но это следствие тяжести единственного происшествия, зарегистрированного Росгосстрахом в этом году после падения застрахованной с лестницы на теплоходе. За травмы головы, полученные в этом происшествии, компания возместила пострадавшей более 900 тыс. рублей, рассказал начальник отдела выплат по обязательным видам страхования Росгосстраха Андрей Кривенышев. Для сравнения — в прошлом году РГС выплатил по двум страховым случаям на водном транспорте 400 тыс. рублей.

В наземном транспорте заметнее всего средняя выплата в этом году выросла на пригородных маршрутах: с 64,8 тыс. рублей до 161,6 тыс. рублей.

По статистике Росгосстраха, самым опасным для пассажиров видом общественного транспорта сегодня является автобус — как самое распространенное средство перевозок. Подавляющее большинство происшествий, после которых пассажиры обращались в РГС, случилось именно во время поездки на автобусах: городских, пригородных и междугородних маршрутов.

"Основная причина травм пассажиров в городе — это падение в салоне в результате резких маневров, торможений или наезда автобуса на препятствие. В междугородних перевозках мы в этом году фиксировали только повреждения, полученные в дорожно-транспортном происшествии. На пригородных маршрутах страховые случаи были как из-за резкого торможения, так и в результате ДТП", — пояснил Андрей Кривенышев.

По его словам, минимальная сумма выплат пассажирам в 2025 году составила 1000 рублей — за ушиб мягких тканей. Максимальную — 2 млн рублей — получили родственники пассажиров, погибших в аварии междугороднего автобуса. Самая большая выплата Росгосстраха пострадавшим в подобных ДТП составила почти 1,7 млн рублей — за травмы головы и грудной клетки. Максимальное возмещение на городском маршруте — чуть более 1 млн рублей — РГС выплатил пассажиру, получившему травмы головы и позвоночника при падении после резкого торможения автобуса. В пригородном рейсовом транспорте размер самого большого возмещения составил в Росгосстрахе 621 тыс. рублей.

Напомним, что размер страхового возмещения по ОСГОП рассчитывается в процентах от страховой суммы в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 тыс. до 300 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 тыс. до 300 тыс. рублей. Если за полученные потерпевшим лицом травмы разного характера и локализации предусмотрена выплата несколькими статьями нормативов, общий размер страхового возмещения определяется суммированием. В случае гибели пассажира страховая выплата, в соответствии с законом, составляет 2,025 млн рублей.

Как рассказал Андрей Кривенышев, больше всего обращений по полисам ОСГОП Росгосстрах в этом году получил от пострадавших на транспорте в Свердловской области, Москве и Подмосковье, Нижегородской области, Приморском и Красноярском краях. В 2024 году география происшествий с пассажирами была несколько иной — в топ-5 вошли Псковская, Саратовская и Архангельская области, Красноярский край и Свердловская область.

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

