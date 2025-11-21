16+
Экономика и бизнес

ВСК: три четверти работодателей считают дефицит кадров одной из главных проблем

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК совместно с Ассоциацией частных клиник Москвы и ЦФО выступил организатором отраслевой встречи "Люди и технологии", объединившей более 30 ведущих клиник Москвы и 242 лечебно-профилактических учреждения (ЛПУ) из 48 регионов России. Мероприятие было посвящено поиску эффективных решений в области управления персоналом и внедрения технологий для повышения продуктивности бизнеса в сфере здравоохранения.

Встречу открыл председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк. Основными темами дискуссии стали факторы удержания ключевых сотрудников и повышения их эффективности, а также роль современных технологий в оптимизации бизнес-процессов. Эксперты отметили, что ¾ работодателей считают дефицит и продуктивность кадров одной из главных проблем в ближайшие годы. Вместе с тем компании с продуманными программами поддержания здоровья коллективов показывают на 20-30% более низкие показатели текучести и на 15-25% более высокую производительность.

В рамках сессии "Люди" были представлены инструменты повышения эффективности персонала. Елена Трдатьян, директор по консалтингу "ЭКОПСИ", обозначила, что 87% сотрудников реже покидают компании с высоким уровнем вовлеченности. При этом вовлеченность напрямую влияет на бизнес-метрики — прибыль, выручку, рентабельность, продажи и лояльность клиентов.

Медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд поделился практическим опытом в области построения эффективных врачебных команд, отметив, что именно работа в команде является основой успешной стратегии амбулаторной клиники, позволяя достигать синергетического эффекта в оказании медицинской помощи.

Максим Чернин, председатель Совета директоров клиники "Доктор рядом", рассказал про динамику роста рынка медтеха, отметив, что объем российского рынка телемедицины в 2027 году может вырасти до 96 млрд рублей.

О стратегии эффективного партнерства между клиниками и страховщиками рассказала Юлия Трофимова, член правления медицинских компаний "Поликлиника.ру", "Зуб.ру", "Медосмотры.ру". Юлия убеждена, что современная частная клиника эволюционирует из "места, где лечат" в персонального, технологичного и эмпатичного партнера в вопросах здоровья и благополучия.

Елизавета Попова, руководитель "Яндекс Медтех", рассказала, как AI-технологии помогают вернуть врача пациенту, автоматизируя рутинные операции и высвобождая время для качественного взаимодействия с пациентами клиник.

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов рассказал о уже внедренных практиках по работе с персоналом, привлечении и сохранении талантов в ВСК, привел примеры внедрения технологических решений, подчеркнув их практическую ценность для всей индустрии. Так, он отметил инициативу по внедрению единых стандартов обмена данными с клиниками (список застрахованных лиц, гарантийное письмо, прейскурант услуг, реестр оказанных услуг). В настоящее время запущены пилотные проекты с участием медицинских учреждений, страховых компаний и разработчиков медицинских информационных систем.

"Формат прямого диалога с клиниками доказал свою эффективность — эксперты поделились практическими решениями по работе с персоналом и внедрению технологий для повышения рентабельности медицинского бизнеса. Для ВСК развитие медицины и партнерство с клиниками — стратегический приоритет. И мы планируем проводить такие встречи регулярно", — подвел итоги член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

