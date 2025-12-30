16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т2 приобрела платформу для омниканальной коммуникации Umnico Авито Авто: почти каждый второй житель ПФО планирует покупку автомобиля в 2026 году Уровень "Новогодний": "Ростелеком" и "Леста Игры" узнали, чем займутся геймеры на праздниках В Самаре открывается выставка цифрового искусства "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2 Эксперт телекома: какие гаджеты нельзя оставлять в машине зимой

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В 2025 году МТС обеспечила 4G более 370 малых и средних населенных пунктов в Самарской области

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 223
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровая экосистема МТС в 2025 году завершила масштабную программу расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Самарской области в 2025 году. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи МТС были выведены в эфир более 350 базовых станций стандарта LTE. Прирост покрытия сети 4G компании в регионе год к году составил выше 15%.

Фото: предоставлено МТС

Масштабные работы по установке нового-телеком оборудования и модернизации уже имеющихся мощностей МТС затронули 370 населенных пунктов региона. Расширение зоны покрытия LTE поможет жителям муниципальных районов поддерживать связь с родными и близкими, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами. Новое покрытие позволит автопутешественникам строить маршруты в навигаторе и оставаться на связи в пути. Модернизация телеком-оборудования также позволила заметно увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета, которым жители Самарской области ежедневно пользуются для личных и рабочих дел.

МТС также провела работы по рефармингу 300 базовых станций на территории региона, чтобы перераспределить частоты со стандарта 3G на 4G. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета и радиус покрытия в большинстве крупных населенных пунктов региона.

"Мы провели в 2025 году масштабную работу. В этом году инвестиции в развитие сети мобильной связи МТС в регионе составили 1,5 миллиарда рублей. Наша стройка и модернизация охватила все районы региона. К концу 2025 года 99% жителей Самарской области получили возможность пользоваться связью 4G от МТС. Отмечу и то, что мы работали над обеспечением бесшовного покрытия связи как в сельских районах, так и на трассах, а также там, где располагаются важные социальные объекты. Конечно же, принимали во внимание карты логистических путей, не обошли вниманием и туристические направления внутри региона. Именно поэтому мы запускали в эфир новые площадки связи там, где расположены турбазы, глэмпинги и местные достопримечательности районов", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4