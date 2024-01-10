Более 12 лет племенное предприятие "Геносервис Руско" (лицензия Минсельхоза РФ № 011771 от 30.12.2021) осуществляет поставку высококачественного генетического материала в хозяйства Самарской области, Приволжского и Центрального федеральных округов РФ, оказывает консультационные услуги молочным фермам в различных технологических циклах производства.
"Основная цель компании — адаптация и внедрение лучших мировых практик производства молока и мяса на территории России, а также организация в РФ производств сопутствующих товаров и услуг. Выбор зарубежных партнеров с условием передачи российским специалистам ноу-хау и развитием отечественного производства", — говорит учредитель компании, кандидат экономических наук Мария Петухова.
Основной упор в поставках семени сделан на российские станции искусственного осеменения. Это распространение традиционного семени Головного племенного предприятия "Элита" (Республика Татарстан), а также сексированного семени компании "Котджент Рус" из Калининграда.
В 2023 году племенное предприятие "Геносервис Руско" активно включилось в программу оценки голштинских быков на территории РФ:
— анализ баз данных "Селекс" в хозяйствах на возможное наличие инбридинга (т.е. был произведен индивидуальный подбор быков);
— поставка в хозяйства семени быков, находящихся на станции искусственного осеменения в АО ГП "Элита" (Республика Татарстан);
— одновременное покрытие с 15.04 по 15.07 2023 маточного поголовья хозяйств в 4 субъектах РФ: Самарская область, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Липецкая область;
— передача с хозяйств баз данных "Селекса" в РИСЦ Самарской области.
Первые итоги оценки по оплодотворяющей способности быков были представлены специалистами ГБУ СО "Центр АПК" в рамках деловой программы XXV Поволжской Агропромышленной выставке 2023.
Успех племенного дела обеспечивает ранняя диагностика стельности и патологии репродуктивных органов животных, которые выявляют специалисты "Геносервис Руско" в ходе УЗИ-исследований. Для проведения искусственного осеменения они выезжают по вызову в хозяйства.
В 2023 году ООО "Геносервис Руско" запустил новый проект по разработке и внедрению программ обучения для мастеров производственной практики. Руководителем данного проекта стал Максимов Степан Валерьевич, консультант ветеринар "Геносервис Руско", имеющий многолетний опыт работы не только с УЗИ сканером, но и по проведению ректальных исследований, искусственного осеменения и гормональной терапии, работе с проблемными животными. В его команде успешно трудится консультант — осеменатор, Долгова Евгения Владимировна, отвечающая непосредственно в том или ином хозяйстве за организацию практики студентов дуального обучения ФБУВПО Самарский ГАУ, ГБПОУ СО Сергиевский губернский техникум. Создание системы "наставничества", передачи опыта в работе с высокопродуктивными животными является неотъемлемой частью технологии производства молока на промышленной основе.
Особое внимание специалисты племенного дела уделяют кормлению животных. Рентабельное производство можно построить, только со здоровым стадом. Тогда и воспроизводство будет в порядке, и продуктивное долголетие не подведет.
Племенное предприятие предлагает престартерный комбикорм для телят "Интенсивный корм", произведенный по своей рецептуре на базе Алатырского комбикормового завода ГК Мегамикс (Республика Чувашия).
В "Геносервис Руско" можно приобрести минерально-витаминные премиксы для высокопродуктивных лактирующих и сухостойных коров, производимые на базе премиксного завода AV NutriSmart в г. Оренбург.
Среди партнеров "Геносервис Руско" — агрохолдинг "Czech Breeding Services s.r.o." (Чехия), племенное предприятие "Котджент Рус" г. Белгород, г. Калининград, АО ГПП "ЭЛИТА" (Республика Татарстан), Премиксный завод AV NutriSmart в г. Оренбург, ГК Мегамикс.
Племенным предприятием "Геносервис Руско" проводятся:
— выводки дочерей наших быков на лучших предприятиях региона.
Информация о выводке дочерей на базе АО "Нива" (22.06.2023, Ставропольский район, Самарская область)
— ежемесячно на базе ФБУВПО Самарский ГАУ практические семинары с участием ведущих практиков РФ и Чешской Республики по основным тематическим блокам;
— на системной основе с марта 2022 года, на базе АО ГПП "ЭЛИТА" (Республика Татарстан) выводка быков.
Ознакомиться с программами семинаров, мероприятий, оставить свои данные для получения рассылки с новостями компании возможно по следующим координатам:
ООО "Геносервис Руско":
г. Самара, ул. Металлургическая, 92
Телефон +7 846 958 01 14
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами