Более 12 лет племенное предприятие "Геносервис Руско" (лицензия Минсельхоза РФ № 011771 от 30.12.2021) осуществляет поставку высококачественного генетического материала в хозяйства Самарской области, Приволжского и Центрального федеральных округов РФ, оказывает консультационные услуги молочным фермам в различных технологических циклах производства.

"Основная цель компании — адаптация и внедрение лучших мировых практик производства молока и мяса на территории России, а также организация в РФ производств сопутствующих товаров и услуг. Выбор зарубежных партнеров с условием передачи российским специалистам ноу-хау и развитием отечественного производства", — говорит учредитель компании, кандидат экономических наук Мария Петухова.

Основной упор в поставках семени сделан на российские станции искусственного осеменения. Это распространение традиционного семени Головного племенного предприятия "Элита" (Республика Татарстан), а также сексированного семени компании "Котджент Рус" из Калининграда.

В 2023 году племенное предприятие "Геносервис Руско" активно включилось в программу оценки голштинских быков на территории РФ:

— анализ баз данных "Селекс" в хозяйствах на возможное наличие инбридинга (т.е. был произведен индивидуальный подбор быков);

— поставка в хозяйства семени быков, находящихся на станции искусственного осеменения в АО ГП "Элита" (Республика Татарстан);

— одновременное покрытие с 15.04 по 15.07 2023 маточного поголовья хозяйств в 4 субъектах РФ: Самарская область, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Липецкая область;

— передача с хозяйств баз данных "Селекса" в РИСЦ Самарской области.

Первые итоги оценки по оплодотворяющей способности быков были представлены специалистами ГБУ СО "Центр АПК" в рамках деловой программы XXV Поволжской Агропромышленной выставке 2023.

Успех племенного дела обеспечивает ранняя диагностика стельности и патологии репродуктивных органов животных, которые выявляют специалисты "Геносервис Руско" в ходе УЗИ-исследований. Для проведения искусственного осеменения они выезжают по вызову в хозяйства.

В 2023 году ООО "Геносервис Руско" запустил новый проект по разработке и внедрению программ обучения для мастеров производственной практики. Руководителем данного проекта стал Максимов Степан Валерьевич, консультант ветеринар "Геносервис Руско", имеющий многолетний опыт работы не только с УЗИ сканером, но и по проведению ректальных исследований, искусственного осеменения и гормональной терапии, работе с проблемными животными. В его команде успешно трудится консультант — осеменатор, Долгова Евгения Владимировна, отвечающая непосредственно в том или ином хозяйстве за организацию практики студентов дуального обучения ФБУВПО Самарский ГАУ, ГБПОУ СО Сергиевский губернский техникум. Создание системы "наставничества", передачи опыта в работе с высокопродуктивными животными является неотъемлемой частью технологии производства молока на промышленной основе.

Особое внимание специалисты племенного дела уделяют кормлению животных. Рентабельное производство можно построить, только со здоровым стадом. Тогда и воспроизводство будет в порядке, и продуктивное долголетие не подведет.

Племенное предприятие предлагает престартерный комбикорм для телят "Интенсивный корм", произведенный по своей рецептуре на базе Алатырского комбикормового завода ГК Мегамикс (Республика Чувашия).

В "Геносервис Руско" можно приобрести минерально-витаминные премиксы для высокопродуктивных лактирующих и сухостойных коров, производимые на базе премиксного завода AV NutriSmart в г. Оренбург.

Среди партнеров "Геносервис Руско" — агрохолдинг "Czech Breeding Services s.r.o." (Чехия), племенное предприятие "Котджент Рус" г. Белгород, г. Калининград, АО ГПП "ЭЛИТА" (Республика Татарстан), Премиксный завод AV NutriSmart в г. Оренбург, ГК Мегамикс.

Племенным предприятием "Геносервис Руско" проводятся:

— выводки дочерей наших быков на лучших предприятиях региона.

Информация о выводке дочерей на базе АО "Нива" (22.06.2023, Ставропольский район, Самарская область)

— ежемесячно на базе ФБУВПО Самарский ГАУ практические семинары с участием ведущих практиков РФ и Чешской Республики по основным тематическим блокам;

— на системной основе с марта 2022 года, на базе АО ГПП "ЭЛИТА" (Республика Татарстан) выводка быков.

Ознакомиться с программами семинаров, мероприятий, оставить свои данные для получения рассылки с новостями компании возможно по следующим координатам:

ООО "Геносервис Руско":

г. Самара, ул. Металлургическая, 92

Телефон +7 846 958 01 14

info@genoservisrusko.com

genoservisrusko.com