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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самарской области представили обновленную версию агродрона С-80

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 октября в Красноярском районе Самарской области состоялась презентация агродрона Транспорта Будущего С-80 версии 2.0. В мероприятии приняли участие более 40 представителей агропромышленного комплекса, отраслевых экспертов и партнеров.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.

Специалисты компаний Дрон-Сервис, эксплуатанта агродронов, и Транспорт Будущего представили ключевые характеристики обновленного беспилотника и рассказали об основных усовершенствованиях. Отдельное внимание уделили повышению эффективности обработки сельскохозяйственных угодий и вопросам сервисного обслуживания техники.

Практическая часть мероприятия включала демонстрационные полеты. Участники смогли оценить работу С-80 в реальных условиях: беспилотник продемонстрировал стабильность полета и повышенную маневренность при облетe препятствий.

"Обновленный С-80 — результат нашей работы над повышением надежности и функциональности агродронов. Мы стремимся создавать решения, которые отвечают практическим задачам аграриев и помогают повышать эффективность сельскохозяйственных работ", — отметили представители компании Дрон-Сервис.

Транспорт Будущего продолжает развивать линейку агродронов и совершенствовать предлагаемые решения для агропромышленного комплекса. Компания также работает над формированием коммерческих предложений, объединяющих поставку беспилотников и сервисное сопровождение.

Презентация С-80 версии 2.0 стала площадкой для знакомства представителей отрасли с обновленной разработкой и обсуждения возможностей применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве Самарской области.

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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