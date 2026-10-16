В Самарской области представили обновленную версию агродрона С-80

14 октября в Красноярском районе Самарской области состоялась презентация агродрона Транспорта Будущего С-80 версии 2.0. В мероприятии приняли участие более 40 представителей агропромышленного комплекса, отраслевых экспертов и партнеров.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.

Специалисты компаний Дрон-Сервис, эксплуатанта агродронов, и Транспорт Будущего представили ключевые характеристики обновленного беспилотника и рассказали об основных усовершенствованиях. Отдельное внимание уделили повышению эффективности обработки сельскохозяйственных угодий и вопросам сервисного обслуживания техники.

Практическая часть мероприятия включала демонстрационные полеты. Участники смогли оценить работу С-80 в реальных условиях: беспилотник продемонстрировал стабильность полета и повышенную маневренность при облетe препятствий.

"Обновленный С-80 — результат нашей работы над повышением надежности и функциональности агродронов. Мы стремимся создавать решения, которые отвечают практическим задачам аграриев и помогают повышать эффективность сельскохозяйственных работ", — отметили представители компании Дрон-Сервис.

Транспорт Будущего продолжает развивать линейку агродронов и совершенствовать предлагаемые решения для агропромышленного комплекса. Компания также работает над формированием коммерческих предложений, объединяющих поставку беспилотников и сервисное сопровождение.

Презентация С-80 версии 2.0 стала площадкой для знакомства представителей отрасли с обновленной разработкой и обсуждения возможностей применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве Самарской области.