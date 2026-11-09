Налоговики взыскивают 328 млн рублей с оператора Самарского мукомольного завода

Попытки сэкономить на налогах прежнего оператора Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие" - могут обернуться выплатами в сотни миллионов рублей для связанных с ним лиц. В Арбитражный суд Самарской области поступил иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 328,4 млн руб. ООО "ТД Шихобалова", его владельца Владимира Сытника, а также директора "Доверия" Сергея Сырова.

Истцом выступает ФНС России в лице УФНС России по Иркутской области. Основания иска — давний долг "Доверия" по налогам.

Напомним, в 2023 г. УФНС по Самарской области обращалось в арбитраж с заявлением о банкротстве "Доверия" и требованием 242,4 млн рублей. Поводом для взыскания стали результаты налоговых проверок за период с конца 2015 г. по декабрь 2017 года. Тогда фискалы выявили, что "Доверие" с помощью технических контрагентов неправомерно получало налоговые вычеты.

Компания заключила договоры с ООО "Зерно Поволжья", ООО "Зеленая страна", ООО "Волжские амбары", ООО "Раздолье" и ООО "Колос" на поставку пшеницы. ФНС доказала в суде формальность их отношений и доначислила налогов на 224,5 млн руб., включая пени.

"Доверие" ущерб не возместило, и налоговая обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Выяснилось, что у должника нет имущества и денежных средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур. В итоге арбитраж прекратил производство по делу.

Налоговики вспомнили о долге в этом году и 30 октября подали иск в самарский арбитраж. ФНС просит привлечь Сырова, Сытника и "ТД Шихобалова" солидарно к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам "Доверия" в размере 328,4 млн рублей.

Обеспечительные меры по иску суд принял 2 ноября. Арест наложен на два автомобиля Сырова (Ladа 4X4 и FAW Bestune B70) и на семь объектов недвижимости Сытника (квартиру в Санкт-Петербурге, три дома и три участка в Ленинградской области). Также арест наложен на средства на банковских счетах Сырова, Сытника и "ТД Шихобалова" в пределах 272 млн рублей.

Интересные связи

"ТД Шихобалова" выступает новым оператором Самарского мукомольного завода, расположенного на площадке элеватора на ул. Халиловской. Владельца компании - выходца из Санкт-Петербурга Владимира Сытника - называют лицом, контролирующим, помимо площадки Самарского мукомольного завода, Сызранский мельничный комбинат и Богатовский маслоэкстракционный завод.

Владельцем ООО "Доверие" числится Василий Ермаков. В "ТД Шихобалова" директором является Артем Ермаков, судя по всему, брат Василия Ермакова. Василий Ермаков в 2024 г. получил срок вместе с сыном замминистра МВД Игоря Зубова за попытку подкупить сотрудника ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое.

Василий Ермаков как руководитель "ТНП" представлял компанию в другом громком деле о взятках сотрудникам ФСБ. В 2018 г. три полковника-чекиста - Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин - получили сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.