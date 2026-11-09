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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Налоговики взыскивают 328 млн рублей с оператора Самарского мукомольного завода

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Попытки сэкономить на налогах прежнего оператора Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие" - могут обернуться выплатами в сотни миллионов рублей для связанных с ним лиц. В Арбитражный суд Самарской области поступил иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 328,4 млн руб. ООО "ТД Шихобалова", его владельца Владимира Сытника, а также директора "Доверия" Сергея Сырова.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Истцом выступает ФНС России в лице УФНС России по Иркутской области. Основания иска — давний долг "Доверия" по налогам.

Напомним, в 2023 г. УФНС по Самарской области обращалось в арбитраж с заявлением о банкротстве "Доверия" и требованием 242,4 млн рублей. Поводом для взыскания стали результаты налоговых проверок за период с конца 2015 г. по декабрь 2017 года. Тогда фискалы выявили, что "Доверие" с помощью технических контрагентов неправомерно получало налоговые вычеты.

Компания заключила договоры с ООО "Зерно Поволжья", ООО "Зеленая страна", ООО "Волжские амбары", ООО "Раздолье" и ООО "Колос" на поставку пшеницы. ФНС доказала в суде формальность их отношений и доначислила налогов на 224,5 млн руб., включая пени.

"Доверие" ущерб не возместило, и налоговая обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Выяснилось, что у должника нет имущества и денежных средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур. В итоге арбитраж прекратил производство по делу.

По данным ИАС Seldon.Basis, "Доверие" в последний раз отчитывалось о финансовых результатах по итогам 2021 года. Тогда компания выручила 1,4 млрд руб., получив прибыль в 56,85 млн рублей. "ТД Шихобалова" по итогам 2025 г. показал выручку в 1,48 млрд руб. и прибыль в 22 млн рублей.

Налоговики вспомнили о долге в этом году и 30 октября подали иск в самарский арбитраж. ФНС просит привлечь Сырова, Сытника и "ТД Шихобалова" солидарно к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам "Доверия" в размере 328,4 млн рублей. 

Обеспечительные меры по иску суд принял 2 ноября. Арест наложен на два автомобиля Сырова (Ladа 4X4 и FAW Bestune B70) и на семь объектов недвижимости Сытника (квартиру в Санкт-Петербурге, три дома и три участка в Ленинградской области). Также арест наложен на средства на банковских счетах Сырова, Сытника и "ТД Шихобалова" в пределах 272 млн рублей.

Интересные связи

"ТД Шихобалова" выступает новым оператором Самарского мукомольного завода, расположенного на площадке элеватора на ул. Халиловской. Владельца компании -  выходца из Санкт-Петербурга Владимира Сытника - называют лицом, контролирующим, помимо площадки Самарского мукомольного завода, Сызранский мельничный комбинат и Богатовский маслоэкстракционный завод.

Владельцем ООО "Доверие" числится Василий Ермаков. В "ТД Шихобалова" директором является Артем Ермаков, судя по всему, брат Василия Ермакова. Василий Ермаков в 2024 г. получил срок вместе с сыном замминистра МВД Игоря Зубова за попытку подкупить сотрудника ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое.

Василий Ермаков как руководитель "ТНП" представлял компанию в другом громком деле о взятках сотрудникам ФСБ. В 2018 г. три полковника-чекиста - Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин - получили сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.

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Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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