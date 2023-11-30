Бенефициары "ТНП" уводят бизнес от ответа перед налоговиками

Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по делу о несостоятельности оператора Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие" - за отсутствием имущества. Оба предприятия входят в сферу интересов бенефициаров ООО "Межотраслевое объединение ТНП", против теневого бизнеса которых ФНС развернула масштабную кампанию.
С заявлением о банкротстве обратилось УФНС по Самарской области с требованием 242,4 млн рублей. Поводом для взыскания стали результаты налоговых проверок за период с конца 2015 г. по декабрь 2017 года. Тогда фискали выявили, что "Доверие" с помощью технических контрагентов неправомерно получало налоговые вычеты.
Компания заключила договоры с ООО "Зерно Поволжья", ООО "Зеленая страна", ООО "Волжские
амбары", ООО "Раздолье" и ООО "Колос" на поставку пшеницы. ФНС доказала в суде формальность их отношений и доначислила налогов на 224,5 млн руб., включая пени.
Очевидно, "Доверие" добровольно не возместило ущерб, и налоговая обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Выяснилось, что у должника нет имущества и денежных средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур. Вследствие чего арбитраж прекратил производство по делу.
Напомним, за ООО "Доверие" и ООО "Самарский мукомольный завод" стоят бенефициары скандально известного ООО "Межотраслевое объединение ТНП" ("МО ТНП"). Последнее фигурировало в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Они получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий. В числе подозреваемых по делу о взятках оказались сами сотрудники "МО ТНП", а также сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов.
"МО ТНП" является оператором нефтебазы в с. Богатое. В арбитражном суде также рассматривается иск ФНС о банкротстве этой организации. Требования идентичны иску к "Доверию" - доначисление налогов при выявленных технических сделках. Судьба компании пока не решена, но процедуры по этому делу фискалы готовы финансировать сами.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?