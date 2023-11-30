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Бенефициары "ТНП" уводят бизнес от ответа перед налоговиками

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по делу о несостоятельности оператора Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие" - за отсутствием имущества. Оба предприятия входят в сферу интересов бенефициаров ООО "Межотраслевое объединение ТНП", против теневого бизнеса которых ФНС развернула масштабную кампанию.

С заявлением о банкротстве обратилось УФНС по Самарской области с требованием 242,4 млн рублей. Поводом для взыскания стали результаты налоговых проверок за период с конца 2015 г. по декабрь 2017 года. Тогда фискали выявили, что "Доверие" с помощью технических контрагентов неправомерно получало налоговые вычеты.

Компания заключила договоры с ООО "Зерно Поволжья", ООО "Зеленая страна", ООО "Волжские
амбары", ООО "Раздолье" и ООО "Колос" на поставку пшеницы. ФНС доказала в суде формальность их отношений и доначислила налогов на 224,5 млн руб., включая пени.

Очевидно, "Доверие" добровольно не возместило ущерб, и налоговая обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Выяснилось, что у должника нет имущества и денежных средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур. Вследствие чего арбитраж прекратил производство по делу.

Напомним, за ООО "Доверие" и ООО "Самарский мукомольный завод" стоят бенефициары скандально известного ООО "Межотраслевое объединение ТНП" ("МО ТНП"). Последнее фигурировало в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Они получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий. В числе подозреваемых по делу о взятках оказались сами сотрудники "МО ТНП", а также сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов.

"МО ТНП" является оператором нефтебазы в с. Богатое. В арбитражном суде также рассматривается иск ФНС о банкротстве этой организации. Требования идентичны иску к "Доверию" - доначисление налогов при выявленных технических сделках. Судьба компании пока не решена, но процедуры по этому делу фискалы готовы финансировать сами.

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