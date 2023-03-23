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Суды Происшествия

Адвокаты сына замглавы МВД пытаются обжаловать продление ареста

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защита сына замминистра МВД Дениса Зубова обратилась в Самарский областной суд с жалобой на продление содержания под стражей.

Напомним, в феврале 2022 г. в Самаре при передаче офицеру регионального УФСБ 18 млн руб. были задержаны Денис Зубов, местный предприниматель Василий Ермаков и президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов. Их обвинили в передаче взятки и пособничестве и арестовали. В марте 2022 г. жалобы обвиняемых на содержание под стражей были отклонены, и вскоре дело передали столичным следователям.

В январе 2023 г. предварительное расследование завершилось, и дело отправили на рассмотрение председателю Кировского райсуда Самары Марии Елфимовой. Обвиненным продлили арест. Адвокаты всех подследственных обжаловали это решение, по их мнению, нет законных оснований держать людей в СИЗО больше 12 месяцев.

На судебном заседании апелляционной инстанции, состоявшемся 23 марта в областном суде, московский адвокат Шерифат Ижаева ходатайствовала о рассмотрении жалобы в закрытом от общественности режиме. По словам защитника, основанием для этого является то, что семья замминистра МВД России Игоря Зубова находится под государственной защитой и разглашение в суде сведений может нарушать права и интересы этих лиц.

Ее подзащитный Денис Зубов поддержал это ходатайство и сообщил суду, что на протяжении 14 месяцев расследования его уголовного дела все прошедшие заседания были закрытыми. И хотя госпожа Ишаева в подтверждение своих слов не представила суду каких-либо документов, федеральный судья Альберт Махаров объявил заседание закрытым для общественности.

В тот же день рассматривалась жалоба адвоката Филиппа Одегова на продление ареста предполагаемому подельнику Зубцова Игорю Карпову. Свое решение по этой жалобе федеральный судья Татьяна Святец огласила в закрытом режиме. Хотя п. 7 ст. 241 УПК РФ "Гласность" гласит "Приговор суда или иное решение, вынесенное по результатам судебного разбирательства, провозглашается в открытом судебном заседании. При этом оглашаются вводная и резолютивная их части".

Заседание, касающееся третьего обвиняемого по их уголовному делу Василия Ермакова, содержащегося в СИЗО №1, федеральный судья Наталья Малахова начала в открытом режиме. Но адвокат Эмиль Исмаилов представил больничный лист, и рассмотрение его жалобы отложили.

Интересно отметить, что защитники самарских фигурантов дела о многомиллионной взятке - это члены коллегии адвокатов "Решение" - полковник юстиции в отставке Филипп Одегов и адвокат Эмиль Исмаилов. Их коллегию возглавляет бывший старший следователь по особо важным делам регионального следственного управления СКР Михаил Семагин. В 2018 г. последний расследовал дело трех полковников ФСБ, обвиняемых во взяточничестве. В том громком деле ныне обвиняемый Ермаков проходил руководителем потерпевшего - ООО "ТНП", от которого полковники брали деньги за крышевание. Интересы ООО защищал все тот же адвокат Исмаилов.

Тогда подчиненные Ермакова написали заявление о том, что давали взятку, и избежали уголовной ответственности. Сам же Ермаков, распоряжавшийся деньгами предприятия, на суде заявил о своей осведомленности о том, что сотрудникам УФСБ платили за покровительство из средств ООО. Однако подполковник юстиции Семагин спонсора взяточников Ермакова почему-то к ответственности не привлек.

Прошли годы, но предприятие Ермакова не перестало нуждаться в защите. В 2021 г. они, предположительно, начали вести переговоры о крышевании с очередным сотрудником УФСБ. В результате бизнесмены подпали под наблюдение и прослушку. Правоохранители собрали информацию о деятельности этих самарских криминальных нефтяников и их покровителей в государственных структурах.

СМИ сообщают, что замминистра Игорь Зубов напрямую общался с Карповым и даже выполнял его просьбы о назначении полицейских начальников. По всей видимости, эти сведения, как повелось, объявят государственной тайной и процесс судебного разбирательства закроют от общественности.

Так уже поступила самарская Фемида с делом банды "Индейцев", промышлявших тоже кражей нефти. Их обвиняют вроде бы в банальной уголовщине, но, согласно сообщению из областного суда, инкриминируемые им убийство и вымогательства подпадают под определение "государственная тайна".

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