В Тольятти в результате столкновения Priora и Mercedes пострадали два человека

В субботу, 5 июля, в 14:24 на перекрестке улиц Коммунистической и Матросова LADA Priora столкнулась с автомобилем Mercedes, пострадали пассажиры отечественной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем LADA Priora двигался по улице Ярославской в направлении улицы Коммунистической. В пути следования, при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Матросова, он не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Водителю LADA назначено амбулаторное лечение, двое его пассажиров госпитализированы.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.