В Тольятти в результате столкновения Priora и Mercedes пострадали два человека

В субботу, 5 июля, в 14:24 на перекрестке улиц Коммунистической и Матросова LADA Priora столкнулась с автомобилем Mercedes, пострадали пассажиры отечественной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем LADA Priora двигался по улице Ярославской в направлении улицы Коммунистической. В пути следования, при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Матросова, он не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.
Водителю LADA назначено амбулаторное лечение, двое его пассажиров госпитализированы.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!