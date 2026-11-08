В Безенчукском районе иномарка съехала в кювет, пострадала водитель

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 7 ноября, в Безенчукском районе пострадала 42-летняя водитель автомобиля Renault Symbol, съехавшего в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области