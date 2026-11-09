В Чапаевске госпитализирован водитель опрокинувшейся фуры

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 ноября, в шестом часу вечера на 95 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" водитель автомобиля SHACMAN SX в составе полуприцепа допустил его опрокидывание, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области