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Общество

В Самарской области все детсадовцы получат новогодние подарки

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области все дети, посещающие детские сады, получат новогодние подарки. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в понедельник, 16 ноября, на оперативном совещании правительства региона.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

"В детских садиках всем деткам будут дариться подарки. Самое главное не только их количество, но их качество", - отметил глава региона, поручив обсудить с депутатами губернской думы необходимые изменения в бюджет.

Напомним, в октябре Самарская губернская дума одобрила поправки в региональный бюджет на 2026 г., в числе которых была оптимизации расходов на новогодние подарки для детей. Сумму сократили на 55 млн рублей. В правительстве поясняли, что с учетом приоритезации расходов, связанных с СВО, решено исключить дублирующие подарки. Сообщалось, что для детей правительство закупит 282500 новогодних подарков.

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