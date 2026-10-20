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Общество

В Самарской области оптимизировали расходы на новогодние подарки для детей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 октября, Самарская губернская дума одобрила поправки в региональный бюджет на 2026 год. Одна из них касалась оптимизации расходов на новогодние подарки для детей.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

У депутатов вызвало вопросы, что сумма по линии департамента управления делами губернатора сократилась на 55 млн рублей. Пояснения дала министр финансов Ольга Собещанская:

"Расходы на подарки разделены между двумя ведомствами. Министерство внутренней политики отвечает за обеспечение детей участников СВО, указанный департамент — за остальные категории детей. Сокращение, действительно, есть. С учетом приоритезации расходов, связанных с СВО, выплатами пострадавшим от терактов, с мая месяца у нас проводилась очень глубокая инвентаризация бюджетов, в том числе по подаркам. Мы выявили, что в прошлом году предоставлялись дублирующие подарки. Они были исключены".

При этом министр отметила, что в этом году для детей правительство закупит 282 500 новогодних подарков, и количество относительно первоначальных планов не изменилось.

Гид потребителя

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