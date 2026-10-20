В Самарской области оптимизировали расходы на новогодние подарки для детей

Во вторник, 20 октября, Самарская губернская дума одобрила поправки в региональный бюджет на 2026 год. Одна из них касалась оптимизации расходов на новогодние подарки для детей.
У депутатов вызвало вопросы, что сумма по линии департамента управления делами губернатора сократилась на 55 млн рублей. Пояснения дала министр финансов Ольга Собещанская:
"Расходы на подарки разделены между двумя ведомствами. Министерство внутренней политики отвечает за обеспечение детей участников СВО, указанный департамент — за остальные категории детей. Сокращение, действительно, есть. С учетом приоритезации расходов, связанных с СВО, выплатами пострадавшим от терактов, с мая месяца у нас проводилась очень глубокая инвентаризация бюджетов, в том числе по подаркам. Мы выявили, что в прошлом году предоставлялись дублирующие подарки. Они были исключены".
При этом министр отметила, что в этом году для детей правительство закупит 282 500 новогодних подарков, и количество относительно первоначальных планов не изменилось.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...