Более 1,6 тонны мясных полуфабрикатов с "будущими" датами производства выявлены в Самарской области

С 2 по 12 октября инспекторы Россельхознадзора в ходе мониторинга системы "Меркурий" (ФГИС "ВетИС") зафиксировали нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Сразу несколько самарских производителей указали в документах даты выработки, которые еще не наступили.
Так, один из изготовителей оформил 1 октября 2026 г. документы на 98 кг пельменей "Вкусняшки Халяль", хотя по данным журнала дата их производства — 30 октября. Другой производитель аналогичным образом оформил эВСД на 256 кг замороженных пельменей "Крестьянские", а третий — на 1267 кг набора для супа куриного: в обоих случаях в качестве даты выработки также стояло 30 октября 2026 года.
"Пищевая продукция с авансовой датой выработки может быть небезопасна для потребителя, т. к. ее реализация ведет к нарушению установленных сроков годности. Это является нарушением технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", — прокомментировали в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.
Также Россельхознадзор выявил оформление документов на мясную продукцию с авансовыми датами выработки на фрикадельки, фарш и полуфабрикаты из Саратовской области. Саратовское предприятие выработало продукцию "Фрикадельки из мяса говядины и птицы" массой 180 кг. При этом, согласно записи журнала продукции, дата оформления ветеринарных документов — 1 октября 2026 г., а дата изготовления продукции — 29 октября 2026 года.
Индивидуальным предпринимателем из Саратовской области произведен "Фарш ц/б замороженный" общим весом 93,4 кг с авансовой датой выработки. Согласно записи журнала продукции, дата оформления документа — 1 октября 2026 года, а дата выработки продукции — 10 октября 2026 года.
Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения, а все спорные производственные документы впоследствии были аннулированы.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...