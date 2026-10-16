Более 1,6 тонны мясных полуфабрикатов с "будущими" датами производства выявлены в Самарской области

С 2 по 12 октября инспекторы Россельхознадзора в ходе мониторинга системы "Меркурий" (ФГИС "ВетИС") зафиксировали нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Сразу несколько самарских производителей указали в документах даты выработки, которые еще не наступили.

Так, один из изготовителей оформил 1 октября 2026 г. документы на 98 кг пельменей "Вкусняшки Халяль", хотя по данным журнала дата их производства — 30 октября. Другой производитель аналогичным образом оформил эВСД на 256 кг замороженных пельменей "Крестьянские", а третий — на 1267 кг набора для супа куриного: в обоих случаях в качестве даты выработки также стояло 30 октября 2026 года.

"Пищевая продукция с авансовой датой выработки может быть небезопасна для потребителя, т. к. ее реализация ведет к нарушению установленных сроков годности. Это является нарушением технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", — прокомментировали в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Также Россельхознадзор выявил оформление документов на мясную продукцию с авансовыми датами выработки на фрикадельки, фарш и полуфабрикаты из Саратовской области. Саратовское предприятие выработало продукцию "Фрикадельки из мяса говядины и птицы" массой 180 кг. При этом, согласно записи журнала продукции, дата оформления ветеринарных документов — 1 октября 2026 г., а дата изготовления продукции — 29 октября 2026 года.

Индивидуальным предпринимателем из Саратовской области произведен "Фарш ц/б замороженный" общим весом 93,4 кг с авансовой датой выработки. Согласно записи журнала продукции, дата оформления документа — 1 октября 2026 года, а дата выработки продукции — 10 октября 2026 года.

Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения, а все спорные производственные документы впоследствии были аннулированы.