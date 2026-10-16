Полковник запаса Владимир Силантьев рассказал самарской молодежи о борьбе с терроризмом на лекции Общества "Знание"

В Самаре состоялась серия встреч молодежи с лектором Российского общества "Знание", первым вице-президентом Ассоциации "Группы "Вымпел", полковником запаса, кавалером ордена Мужества Владимиром Силантьевым. Мероприятия соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Так, открытый диалог для работников сферы образования региона "Беслан: героизм, мужество и стойкость против террора" прошел на площадке Самарского университета им. Королева. Он состоялся в рамках проекта Знание.Государство.

На площадке Лектория Знания в Самарском государственном экономическом университете Владимир Силантьев встретился со студентами вуза. Полковник запаса поделился историями настоящих героев. За свою жизнь он видел очень многих: еще в советское время — Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, сейчас — Героев Российской Федерации. Владимир Силантьев рассказал о людях, с которыми он служил. У одного из них за плечами насчитывалось 37 лет военной службы: 17 лет — в воздушно-десантных войсках Советского Союза и 20 лет — в управлении "В", или, как его называют, Центре специального назначения ФСБ России. Этот человек вместе со своими боевыми друзьями противостоял чуме XX–XXI века — терроризму.

"Россия — прекрасна. И ее надо защищать. Служба безопасности — это люди особой закалки. Удивительные. Они — на переднем крае борьбы с этой чумой, с этой болезнью каждый день. В каждом регионе России. Кто-то из них рискует жизнью ради того, чтобы мы могли спокойно учиться, дружить, заниматься спортом или любимым делом. Рискует, хотя дома его ждут родители, жена, дети. Это не просто работа. Это ежедневный подвиг", — подчеркнул Владимир Силантьев.

Кроме того, лектор Общества "Знание" поделился с молодым поколением личным опытом участия в одной из самых трагических и героических страниц новейшей истории России — специальной операции по освобождению заложников в школе № 1 города Беслан в сентябре 2004 года. Владимир Силантьев, находившийся в Москве в момент захвата школы, был поднят по тревоге в составе спецподразделения "Вымпел". В течение часа группа вылетела в Северную Осетию. В ходе выступления полковник подробно описал обстановку: более 1100 человек, загнанных террористами в спортзал, опутанное проводами здание и "педали", соединенные с взрывными устройствами.

Он рассказал о нечеловеческих условиях, в которых три дня и две ночи удерживались заложники, лишенные еды и воды. Особый акцент он сделал на силе духа бесланских детей, которые, сумев сбежать, возвращались в захваченное здание, чтобы не оставить братьев и сестер.

"Даже один погибший, один человек — это уже слишком много. Нет ничего дороже человеческой жизни. Ребята, берегите свою жизнь, друзей, семьи. От вас, от каждого зависит, какой будет жизнь. Есть люди, которые будут вас направлять в жизни, учить, каждый будет передавать опыт. Но только через преодоление, вы можете стать настоящим человеком. И сейчас наши воины совершают подвиги. Для чего? Чтобы на наших улицах не бегали бандиты, не было взрывов, не было терактов. Они сейчас делают так, чтобы эта чума не пришла к нам. Ребята, пишите им туда, помогайте. Ваша маленькая открыточка, написанная от души, помогает выжить и победить. Спешите делать добрые дела", — обратился к молодежи полковник запаса Владимир Силантьев.

Для наглядности лекция сопровождалась архивными фотографиями и видеозаписями времен теракта. Владимир Силантьев особо отметил подвиг сотрудника ФСБ Андрея Туркина, который накрыл собой брошенную боевиками гранату и ценой собственной жизни спас школьников. Также рассказал о подвиге подполковника Дмитрия Разумовского, командовавшего штурмовой группой и погибшего от пули снайпера, отвлекавшего огонь на себя. Его брат, Максим Разумовский, получив тяжелые ранения, вернулся в бой после оказания медицинской помощи. Всего при штурме погибли десять бойцов спецназа.

В завершение встречи Владимир Силантьев обратил внимание аудитории на то, что угроза терроризма остается одной из ключевых проблем современности. Он призвал студентов и школьников сохранять бдительность, следовать указаниям правоохранительных структур и незамедлительно сообщать о подозрительных действиях, которые могут свидетельствовать об экстремистской или террористической активности.