Для медицинских работников в Самарской области прошел цикл лекций Общества "Знание"

В Самарской области прошел цикл лекций проекта Знание.Государство Российского общества "Знание" для медицинских работников и государственных служащих сферы здравоохранения, посвященный практическому применению искусственного интеллекта в повседневной жизни и созданию презентаций, которые помогают принимать решения. Мероприятия состоялись на площадке Самарского областного клинического онкологического диспансера.
Лектор Общества "Знание", директор центра профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета Игорь Сажин отметил пользу нейросетей для повседневной заботы о здоровье. Свое выступление он посвятил тому, как превратить нейросети из модной технологии в практичного повседневного помощника.
"На семинаре медики узнали, как искусственный интеллект выручает не только на работе, но и в обычной жизни — например, помогает следить за режимом сна или напоминать о приеме лекарств. Участники разобрали простые приложения с ИИ, которые подсказывают, как сбалансировать питание или вовремя заметить тревожные симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу. Теперь эти инструменты кажутся не сложной технологией, а надежным помощником, который делает повседневную заботу о здоровье чуть проще и спокойнее", — подчеркнул лектор.
Перед слушателями Игорь Сажин сразу обозначил главный тезис: проблема сегодня не в доступе к технологиям, а в умении с ними работать. Опрос в начале встречи подтвердил типичную картину — большинство участников уже пробовали нейросети, но лишь единицы пользуются ими регулярно, и почти все сталкивались с ошибками: выдуманными фактами, несуществующими законами и искаженными цифрами. Он объяснил, что нейросеть — это программа, обученная предсказывать следующее слово на основе огромного массива текстов, без сознания и понимания смысла. Поэтому она блестяще имитирует стиль, но не отличает правду от правдоподобия.
Слушатели узнали, как применять ИИ вне служебной деятельности: для планирования отпуска и маршрутов, составления меню и графиков здоровых привычек, подбора рецептов из имеющихся продуктов, изучения языков и хобби, пересказа длинных чатов и помощи в сложных разговорах.
Отдельное внимание было уделено безопасности: госслужащий остается носителем особого статуса и в нерабочее время, поэтому в публичные нейросети нельзя загружать служебную информацию и персональные данные, а репутационным фильтром всегда должен выступать собственный здравый смысл. Лектор Общества "Знание" также напомнил о рисках дипфейков и социальной инженерии, от которых защищает лишь критическое мышление, и о том, что ответственность за любой подготовленный с помощью алгоритма документ лежит на человеке.
Практическую часть встречи посвятили мастерству промпта — формулированию запроса по формуле "роль, контекст, задача, ограничения, формат", а также приемам его усиления: назначению конкретной роли, обучению примерами, цепочке рассуждений и загрузке исходных документов. Слушателям представили обзор доступных сервисов, прежде всего отечественных, которые лучше других ориентируются в российских реалиях, а также инструменты для генерации изображений, презентаций и музыки. В заключение лектор сформулировал главное правило: ИИ — помощник на этапе черновика и рутины, но не источник истины и не лицо, принимающее решения, а качество его ответа на восемьдесят процентов зависит от качества запроса. Тем, кто захочет углубиться в тему, были предложены подборки образовательных ресурсов.
Вторая лекция, "Правила создания убедительной презентации", была посвящена тому, как превратить презентацию из файла со слайдами в инструмент управления вниманием, смыслом и решениями аудитории. Лектор — кандидат экономических наук, директор института менеджмента, доцент кафедры прикладного менеджмента Самарского государственного экономического университета Елена Трошина — сразу обозначила главное: убедительная презентация не должна показывать все, что знает автор, — ее задача в том, чтобы аудитория поняла ключевую мысль и начала действовать. Для государственных служащих это особенно актуально, ведь именно от качества презентаций зависят согласование проектов, поддержка коллег.
"Мы разобрались, как превратить сухую медицинскую статистику в наглядные и убедительные слайды — участники сразу пробовали менять реальные примеры из своей практики. Особое внимание уделили структуре выступления: как с первых секунд зацепить аудиторию и логично подвести к ключевым выводам, не перегружая деталями. Презентацию представили как часть профессиональной самопрезентации: грамотно оформленные материалы помогают медику выглядеть уверенно и вызывать доверие у коллег и пациентов. Участники освоили простые приемы визуализации данных — от выбора шрифтов и цветов до работы с графиками, чтобы даже сложные клинические данные считывались с первого взгляда", — поделилась Елена Трошина.
Слушатели узнали о типичных ошибках, мешающих восприятию: слайдах-простынях, перегруженных текстом, данных без источников и сопоставимости, нейтральных формулировках, которые не объясняют, почему факт важен. Лектор Общества "Знание" показала, что работа над презентацией начинается не с дизайна, а со смысла: сначала определяется аудитория, затем формулируется цель через ожидаемое действие — не "рассказать о проекте", а "получить согласование пилотного запуска", после чего выбирается главный тезис и отбираются три–пять аргументов. Особое внимание было уделено структуре из шести блоков — от контекста до призыва к действию — и принципу "сначала вывод", при котором утверждение и его обоснование звучат в начале, а не в финале.
В завершение лектор дала практические советы по подготовке к выступлению: проверить технику, проговорить тезисы начала и финала, продумать ответы на вопросы и относиться к волнению не как к помехе, а как к энергии, которую можно направить в живой и полезный для аудитории разговор.
"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий для молодежи по всей России, организует выступления выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.