Для медицинских работников в Самарской области прошел цикл лекций Общества "Знание"

В Самарской области прошел цикл лекций проекта Знание.Государство Российского общества "Знание" для медицинских работников и государственных служащих сферы здравоохранения, посвященный практическому применению искусственного интеллекта в повседневной жизни и созданию презентаций, которые помогают принимать решения. Мероприятия состоялись на площадке Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Лектор Общества "Знание", директор центра профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета Игорь Сажин отметил пользу нейросетей для повседневной заботы о здоровье. Свое выступление он посвятил тому, как превратить нейросети из модной технологии в практичного повседневного помощника.

"На семинаре медики узнали, как искусственный интеллект выручает не только на работе, но и в обычной жизни — например, помогает следить за режимом сна или напоминать о приеме лекарств. Участники разобрали простые приложения с ИИ, которые подсказывают, как сбалансировать питание или вовремя заметить тревожные симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу. Теперь эти инструменты кажутся не сложной технологией, а надежным помощником, который делает повседневную заботу о здоровье чуть проще и спокойнее", — подчеркнул лектор.

Перед слушателями Игорь Сажин сразу обозначил главный тезис: проблема сегодня не в доступе к технологиям, а в умении с ними работать. Опрос в начале встречи подтвердил типичную картину — большинство участников уже пробовали нейросети, но лишь единицы пользуются ими регулярно, и почти все сталкивались с ошибками: выдуманными фактами, несуществующими законами и искаженными цифрами. Он объяснил, что нейросеть — это программа, обученная предсказывать следующее слово на основе огромного массива текстов, без сознания и понимания смысла. Поэтому она блестяще имитирует стиль, но не отличает правду от правдоподобия.

Слушатели узнали, как применять ИИ вне служебной деятельности: для планирования отпуска и маршрутов, составления меню и графиков здоровых привычек, подбора рецептов из имеющихся продуктов, изучения языков и хобби, пересказа длинных чатов и помощи в сложных разговорах.

Отдельное внимание было уделено безопасности: госслужащий остается носителем особого статуса и в нерабочее время, поэтому в публичные нейросети нельзя загружать служебную информацию и персональные данные, а репутационным фильтром всегда должен выступать собственный здравый смысл. Лектор Общества "Знание" также напомнил о рисках дипфейков и социальной инженерии, от которых защищает лишь критическое мышление, и о том, что ответственность за любой подготовленный с помощью алгоритма документ лежит на человеке.

Практическую часть встречи посвятили мастерству промпта — формулированию запроса по формуле "роль, контекст, задача, ограничения, формат", а также приемам его усиления: назначению конкретной роли, обучению примерами, цепочке рассуждений и загрузке исходных документов. Слушателям представили обзор доступных сервисов, прежде всего отечественных, которые лучше других ориентируются в российских реалиях, а также инструменты для генерации изображений, презентаций и музыки. В заключение лектор сформулировал главное правило: ИИ — помощник на этапе черновика и рутины, но не источник истины и не лицо, принимающее решения, а качество его ответа на восемьдесят процентов зависит от качества запроса. Тем, кто захочет углубиться в тему, были предложены подборки образовательных ресурсов.

Вторая лекция, "Правила создания убедительной презентации", была посвящена тому, как превратить презентацию из файла со слайдами в инструмент управления вниманием, смыслом и решениями аудитории. Лектор — кандидат экономических наук, директор института менеджмента, доцент кафедры прикладного менеджмента Самарского государственного экономического университета Елена Трошина — сразу обозначила главное: убедительная презентация не должна показывать все, что знает автор, — ее задача в том, чтобы аудитория поняла ключевую мысль и начала действовать. Для государственных служащих это особенно актуально, ведь именно от качества презентаций зависят согласование проектов, поддержка коллег.

"Мы разобрались, как превратить сухую медицинскую статистику в наглядные и убедительные слайды — участники сразу пробовали менять реальные примеры из своей практики. Особое внимание уделили структуре выступления: как с первых секунд зацепить аудиторию и логично подвести к ключевым выводам, не перегружая деталями. Презентацию представили как часть профессиональной самопрезентации: грамотно оформленные материалы помогают медику выглядеть уверенно и вызывать доверие у коллег и пациентов. Участники освоили простые приемы визуализации данных — от выбора шрифтов и цветов до работы с графиками, чтобы даже сложные клинические данные считывались с первого взгляда", — поделилась Елена Трошина.

Слушатели узнали о типичных ошибках, мешающих восприятию: слайдах-простынях, перегруженных текстом, данных без источников и сопоставимости, нейтральных формулировках, которые не объясняют, почему факт важен. Лектор Общества "Знание" показала, что работа над презентацией начинается не с дизайна, а со смысла: сначала определяется аудитория, затем формулируется цель через ожидаемое действие — не "рассказать о проекте", а "получить согласование пилотного запуска", после чего выбирается главный тезис и отбираются три–пять аргументов. Особое внимание было уделено структуре из шести блоков — от контекста до призыва к действию — и принципу "сначала вывод", при котором утверждение и его обоснование звучат в начале, а не в финале.

В завершение лектор дала практические советы по подготовке к выступлению: проверить технику, проговорить тезисы начала и финала, продумать ответы на вопросы и относиться к волнению не как к помехе, а как к энергии, которую можно направить в живой и полезный для аудитории разговор.