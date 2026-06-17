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Самарская область присоединилась к акции "Служу Отечеству"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 июня, Российское общество "Знание" и Государственный фонд "Защитники Отечества" запустили патриотическую инициативу, главными героями которой выступят ветераны и участники специальной военной операции. Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: Российское общество "Знание"

"Одно дело — прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело — передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание — это личный пример", — отметил важность участия ветеранов СВО в патриотическом воспитании президент России Владимир Путин.

Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники.
"Третий год совместно с Российским обществом "Знание" реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране.

Акция "Служу Отечеству" дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России", — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.
Так, в Самарской области на площадке исторического парка "Россия — Моя история" перед школьниками выступит Герой России, участник СВО Максим Девятов.

"Акция "Служу Отечеству" дает уникальную возможность услышать живые истории героев, которые проявили мужество и верность своему долгу. Убежден, что личный пример ветеранов и участников СВО — это мощный стимул для каждого. Через этот важный опыт мы стремимся не только развивать патриотизм, но и формировать осознанное отношение к служению своей стране, углубить понимание жителей нашей страны ценности дружбы, сплоченности и человечности", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Напомним, что акция "Служу Отечеству" проводится Обществом "Знание" и Государственным фондом "Защитники Отечества" с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда "Защитники Отечества".

Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Проекты и мероприятия Общества, посвященные самым актуальным темам, направлены на популяризацию научных знаний в новых форматах, развитие и просвещение людей всех возрастов и профессий, демонстрацию отечественных достижений в науке, технике, спорте, искусстве и других областях. Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий, создавая возможности для личностного развития и самореализации, для получения достоверной информации и востребованных знаний в очном формате и на цифровой платформе. С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тысячи человек. Они провели свыше 256 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.

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