В Самарской области продолжается прием заявок на шестой сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

До 24 мая волонтеры, наставники, команды социальных проектов из России и других стран, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города, развивающие добровольчество, могут подать заявки на участие в крупнейшей международной инициативе, поощряющей лидеров социальных практик. Премия реализуется при поддержке президента России в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Шестой сезон Премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН. Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 г. в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

"Премия создавалась в период пандемии коронавируса, чтобы отметить волонтеров и неравнодушных людей, кто, рискуя своей жизнью, приходил на помощь нуждающимся. За шесть лет премия #МЫВМЕСТЕ объединила почти 200 тыс. социальных проектов и стала устойчивой системой поддержки общественно значимых инициатив на государственном уровне. В этом году Премия #МЫВМЕСТЕ станет одним из ключевых событий Международного года добровольцев в России. Она пройдет в 12 номинациях, которые отразят участие добровольцев в самых разных направлениях, от помощи участникам СВО и их семьям до экологии и социальной сферы", - рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В национальную часть премии принимаются заявки от четырех категорий участников: "Личность "(волонтеры и наставники), "Проекты и НКО", "Бизнес" и "Территории" (субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество) и в 12 номинациях для проектов разных тематик ("Герои нашего времени", "Устойчивое будущее", "Поколение добра", "Код милосердия", "Страна возможностей" и другие). В международной части номинации всего две - "Код милосердия" и "Устойчивое будущее". Подать заявки могут любые юридические и физические лица.

"Новый сезон Премии предусматривает ряд нововведений. В первую очередь, это введение специальной номинации "Сила единства", приуроченной к Году единства народов России. Эта номинация открыта для проектов, которые помогают людям разных культур работать вместе, сохранять традиции и укреплять общественное согласие. Кроме того, при оценке заявок впервые будет применен искусственный интеллект - как дополнительный инструмент анализа для жюри, не влияющий на итоговое решение", - подчеркнул член оргкомитета Премии, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Старт шестого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ был дан 18 марта. О старте объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в Молодежном центре "30/09" в Донецке, где проходили "Дни Горловки" - города, который в прошлом году стал финалистом сразу в двух номинациях Премии.

"Премия #МЫВМЕСТЕ - это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности перед лидерами социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудных жизненных ситуациях, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл Премии - выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик. Финалисты входят в составы региональных общественных палат, советов при губернаторах по развитию добровольчества и качеству жизни, участвуют в образовательных программах и экспертных площадках, а еще формируют дружное и крепкое сообщество из тысяч неравнодушных людей, с достоинством причисляющих себя к движению #МЫВМЕСТЕ", - отметил Сергей Кириенко.

Мероприятие в Молодежном центре "30/09" в Донецке, на котором дали старт Премии, стало частью гуманитарной миссии финалистов и полуфиналистов Премии #МЫВМЕСТЕ на Донбасс. Активисты сообщества доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в регион от финалистов и партнеров: продукты, медикаменты, одежду и питьевую воду.

Прием заявок для участия в Международной Премии открыт на сайте премия.мывместе.рф