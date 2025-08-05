"Тольяттиазот" объявляет о начале грантового конкурса "Химия добра"

"Тольяттиазот" дал старт восьмому этапу программы реализации общественных инициатив "Химия добра". Грантовый конкурс проводится с 2019 года. Главная цель "Химии добра" — поддержка социально значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона присутствия, а также развитие его социальной и культурной среды. За это время "Тольяттиазот" помог реализовать 80 проектов на сумму более 16 млн рублей.

К участию приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. Программа не предназначена для физических лиц. География проведения — г. о. Тольятти и Ставропольский район Самарской области. Заявочная кампания продлится до 8 сентября 2025 г.

Все поступившие инициативы будут проверены на соответствие формальным критериям и переданы на рассмотрение жюри. Членами комиссии станут представители АО "Тольяттиазот", администрации города, благотворительных и общественных организаций. Авторы лучших проектов получат соответствующие гранты на их реализацию в размере от 70 до 500 тыс. рублей.

Анкету, информацию о конкурсной процедуре и правилах участия можно найти на сайте АО "ТОАЗ".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"В 2024 году грантовые средства по программе "Химия добра" получили 11 организаций Тольятти и Ставропольского района Самарской области. Большинство проектов касались образования и творческого развития подрастающего поколения, а также благоустройства территорий. Комиссия от ТОАЗа проверила эффективность всех реализованных на сегодняшний день проектов, собрав обратную связь от авторов инициатив и общественности. Проведенная серьезная работа, дальнейшее продвижение инициатив, вовлечение неравнодушных жителей в проекты говорит о востребованности конкурса городским и областным сообществом".