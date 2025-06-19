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Вышла в свет книга, посвященная 105-летию самарского областного Союза журналистов России

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Книга "Профессия - Журналист" представляет собой сборник статей о журналистах Самарской области, журналистских династиях. В книге изложены факты биографии 248 работников СМИ, в том числе 43 семей, посвятивших свою жизнь журналистской профессии.

Фото: Волга Ньюс

В книгу также включены разделы о деятельности Самарского областного отделения Союза журналистов России. Отдельным блоком идет фотогалерея.
Книга направлена на повышение престижа журналистской профессии, будет полезна молодому поколению, особенно тем молодым людям, кто планирует связать свою судьбу с журналистикой.

В рамках этого проекта, который реализуется при поддержке правительства Самарской области, будут проводится творческие встречи, направленные на профориентационную работу со студентами и школьниками.

Книга будет передаваться бесплатно, в дар, членам Союза журналистов России, журналистам, героям этой книги, ветеранам журналистики, а также молодому поколению журналистов.

Часть тиража отправится в библиотеки Самарской области, пресс-центры высших учебных заведений (ТГУ, Самарский университет, СГСПУ и др.), в творческие союзы.

 

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