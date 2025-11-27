Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для "ЛизаАлерт": набираем высоту в спасении жизней

"ЛизаАлерт" — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 15 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно.

Для потерявшего человека на счету каждая минута. В густом лесу, в бескрайних полях, в сложных городских лабиринтах — он ждет помощи. Зачастую первым, кто может увидеть его с высоты птичьего полета, является беспилотный поисковый аппарат.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" уже доказал свою эффективность в наземных операциях, но скорость и охват поиска с воздуха — это совершенно новый уровень. Беспилотники, оснащенные современными камерами и тепловизорами, способны за считанные минуты обследовать огромные территории, обнаруживая даже самые незначительные признаки присутствия человека.

Но у этих "крылатых спасателей" есть потребность — в поддержке каждого неравнодушного. Краудфандинг, который запускает сегодня Билайн, — это возможность каждому стать частью команды, которая дарит надежду и возвращает домой. Каждый взнос, будь то 5 рублей или 1000, приближает отряд к приобретению нового беспилотника, к обучению пилотов, к расширению возможностей поисковых операций. К участию приглашаются не только граждане, но и компании, готовые помогать в построении федеральной системы поисково-спасательной деятельности. Первым партнером Билайн и "ЛизаАлерт" в этом проекте стала компания ВКонтакте, которая усиливает проект своими информационными возможностями.

Цель партнеров — собрать 150 млн рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда "ЛизаАлерт" поисковыми летательными аппаратами. Необходимо порядка 100 комплектов стоимостью от 800 тыс. до 4,5 млн рублей. Принять участие в сборе может любой — порог входа очень комфортный: можно помочь разово, перечислив от 5 до 15 000 рублей, или подписаться на регулярную помощь — всего 1 рубль в день или 30 рублей в месяц.

Платформа для сбора — https://beeline.ru/lizaalert/.

Билайн начал этот сбор, внеся вклад в оснащение региональных подразделений отряда оборудованием для связи в труднодоступных местах (100 комплектов оборудования будет передано в отряд до конца 2025 года), ведь без связи "крылья" не летают.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Порой даже небольшой вклад может решить человеческую судьбу. Мы призываем всех инвестировать в наше общее будущее, где технологии работают на самую важную задачу — спасение жизней. Сегодня через этот проект поддержать волонтёров может каждый, не только клиент Билайна: вместе мы можем поднять поиски "ЛизаАлерт" на новую высоту и вернуть еще больше людей с "найден жив".

Присоединяйтесь к краудфандингу: это обращение не только к людям, но и к бизнесу: пришло время объединять ресурсы, информацию и экспертизу. Поиск — общее дело. Присоединяйтесь!"

Сбор средств для закупки оборудования для отряда "ЛизаАлерт" осуществляется в АНО "Центр поиска пропавших людей". Информация о закупке и передаче оборудования будет опубликована на сайте beeline.ru и на сайте lizaalert.org.