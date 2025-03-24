Самарцам предлагают присоединиться ко всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика"

В четверг, 10 апреля, стартует всероссийская благотворительная акция помощи ветеранам "Красная гвоздика". Каждый житель Самарской области сможет присоединиться.

Акция пройдет до 22 июня. Волонтеры по всей России выйдут на улицы своих городов и будут распространять значки "Красная гвоздика" за пожертвования. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме волонтерских движений в распространении значков принимают участие торговые сети "Авоська", "Твой дом", "Магнит" и "Зеленый остров", маркетплейсы Wildberries и OZON. Значки также можно приобрести у проводников в поездах "Сапсан" и поездах дальнего следования РЖД, на ВДНХ и в некоторых отделениях Почты России. Любой желающий, независимо от места нахождения, сможет стать участником акции и внести свой вклад в заботу о ветеранах.

Акция проводится в России с 2016 года и ее главная цель — собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В 2024 году к "Красной гвоздике" присоединились 79 регионов России — почти по всей стране "Волонтеры Победы", участники федеральной программы по развитию "серебряного" добровольчества "Молоды душой" и участники волонтерского движения фонда "Память поколений" выходили на улицы своих городов и распространяли значки "Красная гвоздика" за пожертвования.

В Самарской области в прошлом году акцию поддержали "серебряные" волонтеры программы "Молоды душой" и собрали 480 тысяч рублей. Собранные средства были направлены на медицинскую помощь ветеранам: операции, курсы реабилитации, слуховые аппарат, протезы, электрические коляски, лекарства и другие медицинские нужды ветеранов.

В этом году к "Красной гвоздике" присоединятся 83 региона, Самарская область — в их числе.