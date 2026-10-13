16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские пекарни осваивают бережливые технологии На путепроводе в Волжском районе завершён первый этап капремонта Ростехнадзор выявил нарушения в Самарском речном порту Центр креативных индустрий Самарской области приглашает на выставку художника по текстилю Виктории Давыдовой Строительство мусоросортировочного комплекса под Сызранью подорожало до 2,5 млрд рублей

Экономика и бизнес

Самарские пекарни осваивают бережливые технологии

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается внедрение бережливого производства. К федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" присоединилась сеть пекарен "Бико".

Фото: РЦК Самарской области

Компания работает на самарском рынке более 20 лет. Под этим брендом выпускают хлеб, кондитерские изделия и кулинарию. Продукция реализуется через 52 торговые точки в Самаре. В настоящее время сотрудники "Бико" проходят обучение методикам бережливого производства. Коллектив компании знакомится с основами бережливого производства, картированием процессов, системой 5С, производственным анализом и стандартизированной. После завершения обучения рабочая группа вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) приступит к диагностике процессов производства на предприятии.

Внедрение бережливого производства позволяет устранить лишние действия, ожидания и перемещения, благодаря чему то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время. В результате компании без капитальных затрат повышают выработку на сотрудника, сокращают время производственных процессов и запасы незавершенного производства, укрепляя свои позиции на рынке.

В 2026 году к активной фазе проекта приступили несколько компаний региона. Среди них — ООО "Канистра.ру" из Чапаевска, НПО "Рубин" из Самары, МП "ТТУ" из Тольятти, АО "Купинское" из Безенчукского района и другие.

Ряд предприятий региона уже завершили пилотные проекты и показали конкретные результаты. "Завод КПД" (Тольятти) — производитель железобетонных изделий повысил выработку на 21%. "Самарское Объединение Керамики" (Самара), один из лидеров по производству керамогранита в России на пилотном потоке "Производство крупноформатной плитки", увеличил выработку на 25%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 191 млн рублей дополнительной выручки. "Молочный край" из Красноярского района, производитель молочной продукции, на эталонном участке изготовления творога стал вырабатывать на 182% продукции больше.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

"В Самарской области 239 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Таким образом, компании без капитальных затрат укрепляют позиции на рынке. Мы продолжаем вовлекать новые предприятия из разных отраслей", — говорит министр промышленности и торговли Денис Гурков.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1