Самарские пекарни осваивают бережливые технологии

В Самарской области продолжается внедрение бережливого производства. К федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" присоединилась сеть пекарен "Бико".
Компания работает на самарском рынке более 20 лет. Под этим брендом выпускают хлеб, кондитерские изделия и кулинарию. Продукция реализуется через 52 торговые точки в Самаре. В настоящее время сотрудники "Бико" проходят обучение методикам бережливого производства. Коллектив компании знакомится с основами бережливого производства, картированием процессов, системой 5С, производственным анализом и стандартизированной. После завершения обучения рабочая группа вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) приступит к диагностике процессов производства на предприятии.
Внедрение бережливого производства позволяет устранить лишние действия, ожидания и перемещения, благодаря чему то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время. В результате компании без капитальных затрат повышают выработку на сотрудника, сокращают время производственных процессов и запасы незавершенного производства, укрепляя свои позиции на рынке.
В 2026 году к активной фазе проекта приступили несколько компаний региона. Среди них — ООО "Канистра.ру" из Чапаевска, НПО "Рубин" из Самары, МП "ТТУ" из Тольятти, АО "Купинское" из Безенчукского района и другие.
Ряд предприятий региона уже завершили пилотные проекты и показали конкретные результаты. "Завод КПД" (Тольятти) — производитель железобетонных изделий повысил выработку на 21%. "Самарское Объединение Керамики" (Самара), один из лидеров по производству керамогранита в России на пилотном потоке "Производство крупноформатной плитки", увеличил выработку на 25%. Годовой экономический эффект от участия в проекте составил 191 млн рублей дополнительной выручки. "Молочный край" из Красноярского района, производитель молочной продукции, на эталонном участке изготовления творога стал вырабатывать на 182% продукции больше.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
"В Самарской области 239 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. Таким образом, компании без капитальных затрат укрепляют позиции на рынке. Мы продолжаем вовлекать новые предприятия из разных отраслей", — говорит министр промышленности и торговли Денис Гурков.
Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.