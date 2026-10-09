В Шигонском районе обсудили внедрение цифровых инструментов в кадастровом учете

В Шигонском районе Самарской области состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие начальник межмуниципального отдела по городу Октябрьск, Шигонского района самарского Росреестра, представители органов местного самоуправления, специалисты МФЦ и кадастровые инженеры.
Темой встречи стало практическое применение современных цифровых инструментов в сфере кадастрового учета и регистрации прав — в частности, использование личного кабинета кадастрового инженера, технологий проекта "Умный кадастр" и модуля "Визуализация пространственных данных".
Участники встречи обсудили направления межведомственного взаимодействия, позволяющие повысить скорость оказания государственных услуг в сфере недвижимости. Особое внимание уделили механизмам интеграции данных между Росреестром, ОМС и МФЦ, а также роли кадастровых инженеров в этой связи.
Начальник Межмуниципального отдела по г. Октябрьск, Шигонского района самарского Росреестра Оксана Ахмадулина отметила: "Внедрение цифровых сервисов — это не просто автоматизация отдельных процессов, а системное изменение всей модели взаимодействия с профессиональным сообществом и гражданами. Личный кабинет кадастрового инженера и инструменты "Умного кадастра", "Визуализации пространственных данных" позволяют минимизировать ошибки на этапе подготовки документов, сократить сроки учета и повысить качество данных в ЕГРН".
На совещании рассмотрели порядок работы в Личном кабинете кадастрового инженера: подачу документов, отслеживание статусов, использование инструментов предварительной проверки; применение технологий "Умного кадастра", "Визуализацию пространственных данных" для недопущения, выявления и устранения реестровых ошибок; выявление неучтенных объектов недвижимости, выявление самовольно занятых земель; типичные ошибки в межевых и технических планах, приводящие к приостановлениям, и способы их предотвращения с помощью автоматизированных проверок. Также рассматривался переход обращений по кадастровому учету в цифровую плоскость непосредственно кадастровым инженером.
Представители МФЦ поделились опытом разъяснительной работы с заявителями о "плюсах" подачи документов в электронном виде кадастровыми инженерами при оказании услуг "под ключ", когда правообладатель получает полный комплекс работ — от подготовки документов до регистрации прав.
Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом м. р. Шигонский рассказала о практике использования пространственных данных для планирования развития территорий, актуализации сведений о муниципальной недвижимости, принятии решений о распоряжении земельными участками.
Кадастровые инженеры представили практические кейсы по использованию личного кабинета кадастрового инженера для оперативной проверки исходных данных. Участники сошлись во мнении, что использование цифровых сервисов в подготовке документов и регулярный обмен лучшими практиками значительно снижают количество приостановлений и отказов в кадастровом учете.
По итогам совещания было решено внедрить в работу при подготовке комплекта документов для кадастрового учета — протокол автоматизированной проверки.
"Как практик, ежедневно готовящий межевые и технические планы, могу отметить: протокол автоматизированной проверки из личного кабинета кадастрового инженера — это не опция, а рабочий стандарт. Он помогает увидеть несоответствия еще до подачи документов. Такой подход экономит время заявителя и кадастрового инженера, а это и есть главный результат", — поделилась член ассоциации СРО кадастровых инженеров "Балтийское объединение кадастровых инженеров" Светлана Симагова.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.