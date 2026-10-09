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Экономика и бизнес

В Шигонском районе обсудили внедрение цифровых инструментов в кадастровом учете

ШИГОНЫ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе Самарской области состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие начальник межмуниципального отдела по городу Октябрьск, Шигонского района самарского Росреестра, представители органов местного самоуправления, специалисты МФЦ и кадастровые инженеры.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

Темой встречи стало практическое применение современных цифровых инструментов в сфере кадастрового учета и регистрации прав — в частности, использование личного кабинета кадастрового инженера, технологий проекта "Умный кадастр" и модуля "Визуализация пространственных данных".

Участники встречи обсудили направления межведомственного взаимодействия, позволяющие повысить скорость оказания государственных услуг в сфере недвижимости. Особое внимание уделили механизмам интеграции данных между Росреестром, ОМС и МФЦ, а также роли кадастровых инженеров в этой связи.

Начальник Межмуниципального отдела по г. Октябрьск, Шигонского района самарского Росреестра Оксана Ахмадулина отметила: "Внедрение цифровых сервисов — это не просто автоматизация отдельных процессов, а системное изменение всей модели взаимодействия с профессиональным сообществом и гражданами. Личный кабинет кадастрового инженера и инструменты "Умного кадастра", "Визуализации пространственных данных" позволяют минимизировать ошибки на этапе подготовки документов, сократить сроки учета и повысить качество данных в ЕГРН".

На совещании рассмотрели порядок работы в Личном кабинете кадастрового инженера: подачу документов, отслеживание статусов, использование инструментов предварительной проверки; применение технологий "Умного кадастра", "Визуализацию пространственных данных" для недопущения, выявления и устранения реестровых ошибок; выявление неучтенных объектов недвижимости, выявление самовольно занятых земель; типичные ошибки в межевых и технических планах, приводящие к приостановлениям, и способы их предотвращения с помощью автоматизированных проверок. Также рассматривался переход обращений по кадастровому учету в цифровую плоскость непосредственно кадастровым инженером.

Представители МФЦ поделились опытом разъяснительной работы с заявителями о "плюсах" подачи документов в электронном виде кадастровыми инженерами при оказании услуг "под ключ", когда правообладатель получает полный комплекс работ — от подготовки документов до регистрации прав.

Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом м. р. Шигонский рассказала о практике использования пространственных данных для планирования развития территорий, актуализации сведений о муниципальной недвижимости, принятии решений о распоряжении земельными участками.

Кадастровые инженеры представили практические кейсы по использованию личного кабинета кадастрового инженера для оперативной проверки исходных данных. Участники сошлись во мнении, что использование цифровых сервисов в подготовке документов и регулярный обмен лучшими практиками значительно снижают количество приостановлений и отказов в кадастровом учете.

По итогам совещания было решено внедрить в работу при подготовке комплекта документов для кадастрового учета — протокол автоматизированной проверки.

"Как практик, ежедневно готовящий межевые и технические планы, могу отметить: протокол автоматизированной проверки из личного кабинета кадастрового инженера — это не опция, а рабочий стандарт. Он помогает увидеть несоответствия еще до подачи документов. Такой подход экономит время заявителя и кадастрового инженера, а это и есть главный результат", — поделилась член ассоциации СРО кадастровых инженеров "Балтийское объединение кадастровых инженеров" Светлана Симагова.

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