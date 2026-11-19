Министерство градостроительной политики Самарской области согласовало архитектурно-градостроительный облик нового ресторана "Вкусно и точка". Он появится в микрорайоне Крутые Ключи.

В приказе минграда указано, что здание будет одноэтажным. Его построят на улице Маршала Устинова, по соседству с супермаркетом "Миндаль". Эскизов ведомство не приложило, но вряд ли жителей ожидают сюрпризы.

Фото: nspd.gov.ru

Ранее также рассматривался вариант строительство ресторана "Вкусно и точка" на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза. Объект значился в списке планируемых инвестпроектов.