Министерство градостроительной политики Самарской области согласовало архитектурно-градостроительный облик нового ресторана "Вкусно и точка". Он появится в микрорайоне Крутые Ключи.
В приказе минграда указано, что здание будет одноэтажным. Его построят на улице Маршала Устинова, по соседству с супермаркетом "Миндаль". Эскизов ведомство не приложило, но вряд ли жителей ожидают сюрпризы.
Ранее также рассматривался вариант строительство ресторана "Вкусно и точка" на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза. Объект значился в списке планируемых инвестпроектов.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.