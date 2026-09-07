"Развитие" отсудило у мэрии Самары участок для завершения долгостроя на ул. Победы

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО "СЗ "Победа" против мэрии Самары. Причиной разбирательства стал земельный участок на ул. Победы, 14а.

На данный площадке расположен долгострой — ЖК "Победа". Проект инициировало ООО "Репер" (сейчас — ООО "СЗ "Репер") Алексея Кажаева. Он предусматривал реконструкцию существующего общежития, а именно — увеличение этажности здания с 4-х до 16-ти. В 2008 году компания подписала соответствующее соглашение с Муниципальным предприятием по эксплуатации, содержанию общежитий г. о. Самара (МП "ЭСО") со сроком реализации до конца 2010 года и получила в аренду земельный участок площадью почти 9 тыс. кв. метров.

Однако проект скорректировали. "Репер" разрушил старое здание, построил два новых этажа и остановился в 2010 году. Отношения сторон по инвестиционному контракту перешли в судебную плоскость. Здание потребовали снести, договор расторгнуть и вернуть землю городу. "Реперу" удалось отстоять недострой, но с тех пор заметного прогресса по жилому комплексу не было, сроки аренды земли истекли, а объект заморозили.

В 2017 году инвестиционный контракт расторгли. "Репер" попытался оформить недострой в собственность, компенсируя стоимость муниципальной доли в виде квартир и иного недвижимого имущества, но суд отказал в соответствующем иске. Правда, согласно данным ЕГРН, уже в 2019 году компания выкупила объект у города. В 2020 году она подписала с мэрией новый договор аренды территории под недостроем и даже получила у минстроя разрешение на его реконструкцию. Однако работы так и не стартовали.

В 2022 году "Репер" продал объект бизнесмену Андрею Командровскому, который впоследствии внес его в уставной капитал ООО "Специализированный застройщик "Победа". Перешло компании и право аренды земельного участка.

Спустя два года Командровский тоже избавился от актива. СЗ "Победа" вошла в состав воронежской строительной группы "Развитие", которая решила завершить долгострой с корректировкой параметров. Компания получила разрешение на возведение четырехсекционного жилого здания высотой в 17 этажей и запустила проект уже под новым названием — ЖК "Классики". Срок сдачи в эксплуатацию назначен на конец 2029 года.

Однако судя по фотоотчетам на сайте ДОМ.РФ, далеко СЗ "Победа" не продвинулась — площадку лишь подготовили к строительным работам. Как оказалось, у компании возникли проблемы с арендой земельного участка. В марте 2026 года она попросила мэрию продлить договор на 3 года без проведения торгов, но получила отказ. Чиновники сослались на то, что застройщик не имеет соответствующего права. Это СЗ "Победа" решил оспорить в суде и преуспел.

Арбитраж удовлетворил иск, указав, что если власти не реализовали право на изъятие объекта незавершенного строительства в течение установленного законом срока, то его собственнику не может быть отказано в заключении договора аренды на новый срок для завершения работ. К тому же в реализации проекта задействованы средства дольщиков — всего заключен и зарегистрирован 171 договор.

"Установленные по актуальному спору обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что постановление администрации не соответствует требованиям действующего законодательства, Земельного кодекса РФ, нарушает права и законные интересы заявителя, создавая препятствия в сфере предпринимательской деятельности", — указано в решении суда.

В итоге документ признали незаконным. Мэрию Самары обязали составить новый договор аренды земельного участка и направить его на подпись СЗ "Победа". Впрочем, чиновники могут обжаловать решение арбитража в апелляционной инстанции.