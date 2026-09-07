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Строительство Строительство и недвижимость

"Развитие" отсудило у мэрии Самары участок для завершения долгостроя на ул. Победы

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО "СЗ "Победа" против мэрии Самары. Причиной разбирательства стал земельный участок на ул. Победы, 14а.

Фото: Александра Ламзина

На данный площадке расположен долгострой — ЖК "Победа". Проект инициировало ООО "Репер" (сейчас — ООО "СЗ "Репер") Алексея Кажаева. Он предусматривал реконструкцию существующего общежития, а именно — увеличение этажности здания с 4-х до 16-ти. В 2008 году компания подписала соответствующее соглашение с Муниципальным предприятием по эксплуатации, содержанию общежитий г. о. Самара (МП "ЭСО") со сроком реализации до конца 2010 года и получила в аренду земельный участок площадью почти 9 тыс. кв. метров.

Однако проект скорректировали. "Репер" разрушил старое здание, построил два новых этажа и остановился в 2010 году. Отношения сторон по инвестиционному контракту перешли в судебную плоскость. Здание потребовали снести, договор расторгнуть и вернуть землю городу. "Реперу" удалось отстоять недострой, но с тех пор заметного прогресса по жилому комплексу не было, сроки аренды земли истекли, а объект заморозили.

В 2017 году инвестиционный контракт расторгли. "Репер" попытался оформить недострой в собственность, компенсируя стоимость муниципальной доли в виде квартир и иного недвижимого имущества, но суд отказал в соответствующем иске. Правда, согласно данным ЕГРН, уже в 2019 году компания выкупила объект у города. В 2020 году она подписала с мэрией новый договор аренды территории под недостроем и даже получила у минстроя разрешение на его реконструкцию. Однако работы так и не стартовали.

В 2022 году "Репер" продал объект бизнесмену Андрею Командровскому, который впоследствии внес его в уставной капитал ООО "Специализированный застройщик "Победа". Перешло компании и право аренды земельного участка.

Спустя два года Командровский тоже избавился от актива. СЗ "Победа" вошла в состав воронежской строительной группы "Развитие", которая решила завершить долгострой с корректировкой параметров. Компания получила разрешение на возведение четырехсекционного жилого здания высотой в 17 этажей и запустила проект уже под новым названием — ЖК "Классики". Срок сдачи в эксплуатацию назначен на конец 2029 года.

ГК "Развитие" владеет Сергей Гончаров. Компания ведет строительство жилья в Воронежской, Московской, Ленинградской областях, Москве, Орле, Липецке, Кисловодске и Республике Крым. Экспансию на рынок Самары начала с выкупа долгостроя на Мехзаводе и ЖК "Юность" на ул. Советской Армии, 242а. Также группа приобрела участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой, ООО "СЗ "Скай", владеющее площадкой на Советской Армии — Антонова-Овсеенко, объект культурного наследия "Дом Арсения Юрина" на улице Льва Толстого, 83 и планирует строительство ЖК на 9-й Просеке. 

Однако судя по фотоотчетам на сайте ДОМ.РФ, далеко СЗ "Победа" не продвинулась — площадку лишь подготовили к строительным работам. Как оказалось, у компании возникли проблемы с арендой земельного участка. В марте 2026 года она попросила мэрию продлить договор на 3 года без проведения торгов, но получила отказ. Чиновники сослались на то, что застройщик не имеет соответствующего права. Это СЗ "Победа" решил оспорить в суде и преуспел.

Арбитраж удовлетворил иск, указав, что если власти не реализовали право на изъятие объекта незавершенного строительства в течение установленного законом срока, то его собственнику не может быть отказано в заключении договора аренды на новый срок для завершения работ. К тому же в реализации проекта задействованы средства дольщиков — всего заключен и зарегистрирован 171 договор.

"Установленные по актуальному спору обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что постановление администрации не соответствует требованиям действующего законодательства, Земельного кодекса РФ, нарушает права и законные интересы заявителя, создавая препятствия в сфере предпринимательской деятельности", — указано в решении суда.

В итоге документ признали незаконным. Мэрию Самары обязали составить новый договор аренды земельного участка и направить его на подпись СЗ "Победа". Впрочем, чиновники могут обжаловать решение арбитража в апелляционной инстанции.

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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