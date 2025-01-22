16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долгострой ЖК "Победа" завершит воронежская группа "Развитие" В Самаре хотят пустить под снос гаражный кооператив У застройщика 125-го квартала разгорелся корпоративный конфликт Институт "Севзапинжтехнология" спроектировал ряд социально значимых проектов в Самарской области В Самаре на месте больницы начали строить жилую высотку

Строительство Строительство и недвижимость

Долгострой ЖК "Победа" завершит воронежская группа "Развитие"

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 499
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Весной воронежская ГК "Развитие" планирует разморозить строительство жилого комплекса "Победа" на ул. Победы, 14а в Самаре, уточнили в компании. Проект начинали реализовывать еще при главе города Викторе Тархове, более полутора десятков лет назад.

Фото: Яндекс.Карты

Инициатива возведения ЖК "Победа" принадлежит ООО "Репер" (сейчас — ООО "СЗ "Репер") Алексея Кажаева. Проект начинался как реконструкция существующего общежития. Контракт был подписан в 2008 г. между инвестором и Муниципальным предприятием по эксплуатации, содержанию общежитий г.о. Самара (МП "ЭСО"). Под эти цели "Репер" получил в аренду земельный участок площадью почти 9 тыс. кв. метров.

Проектом предусматривалось увеличение этажности здания с четырех до 16. Работы "Репер" обязался выполнить до конца 2010 года. Однако в проект были внесены изменения, застройщик разрушил старое здание, построил два новых этажа и остановился в 2010 году. Отношения сторон по инвестиционному контракту перешли в судебную плоскость. Здание потребовали снести, договор расторгнуть и вернуть землю городу. "Реперу" удалось отстоять недострой, но с тех пор заметного прогресса по жилому комплексу не было, сроки аренды земли истекли, объект заморозили.

В 2017 г. инвестиционный контракт был расторгнут. "Репер" попытался оформить недострой в собственность, компенсируя стоимость муниципальной доли в виде квартир и иного недвижимого имущества, но суд отказал в соответствующем иске.

Из ЕГРН следует, что в 2019 г. "Репер" выкупил недострой у города. В 2020 г. компания и глава Самары в лице Елены Лапушкиной подписали новый договор аренды территории. Позже "Репер" передал права и обязанности на землю ООО "Специализированный застройщик "Победа" Андрея Командровского (ему принадлежит ООО "СЗ "25-й Квартал", которое претендует на застройку площадки хлебозавода №4 на Мехзаводе, и ООО "Проперти бюро" с планами организовать ресторанный комплекс на территории санатория имени В.П.Чкалова). В 2022 г. по договору купли-продажи недострой перешел в собственность СЗ "Победа".

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "Победа" зарегистрировано в 2022 г. в Самаре с уставным капиталом 1 млн руб. (впоследствии вырос до 70 млн руб.). Генеральный директор Андрей Командровский. 

До недавнего времени организация принадлежала Командровскому. В конце 2024 г. он вышел из состава учредителей, уступив долю ООО СЗ "Группа-Полюс" (99%) и ООО СЗ "Градус Юг" (1%). Обе компании связаны с воронежской строительной группой "Развитие".

Согласно официальному сайту группы, ГК "Развитие" занимает первое место по текущему объему строительства в Воронежской области и 23-е место в РФ. Воронежский девелопер развивает жилищное строительство в восьми регионах России: в Воронеже, Ленинградской области, Москве и Московской области, Самаре, Орле, Липецке, Кисловодске и в Республике Крым.

В самарском офисе "Развития" подтвердили, что будут достраивать ЖК "Победа". Продажи и возобновление работ запланированы на март 2025 года. 

В Самаре ГК "Развитие" также завершает долгострой ЖК "Салют" на Мехзаводе. Высотку начинало строить ООО "Кросс" в 2003 г., но в 2010 г. началось банкротство компании, дом в высокой степени готовности оказался заброшенным на долгие годы. В 2023 г. долгострой на торгах выкупила ГК "Развитие". Кроме того, в 2024 г. группа стала победителем на торгах АО РКЦ "Прогресс" по продаже земельного участка в Кировском районе Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2