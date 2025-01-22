Долгострой ЖК "Победа" завершит воронежская группа "Развитие"

Весной воронежская ГК "Развитие" планирует разморозить строительство жилого комплекса "Победа" на ул. Победы, 14а в Самаре, уточнили в компании. Проект начинали реализовывать еще при главе города Викторе Тархове, более полутора десятков лет назад.

Инициатива возведения ЖК "Победа" принадлежит ООО "Репер" (сейчас — ООО "СЗ "Репер") Алексея Кажаева. Проект начинался как реконструкция существующего общежития. Контракт был подписан в 2008 г. между инвестором и Муниципальным предприятием по эксплуатации, содержанию общежитий г.о. Самара (МП "ЭСО"). Под эти цели "Репер" получил в аренду земельный участок площадью почти 9 тыс. кв. метров.

Проектом предусматривалось увеличение этажности здания с четырех до 16. Работы "Репер" обязался выполнить до конца 2010 года. Однако в проект были внесены изменения, застройщик разрушил старое здание, построил два новых этажа и остановился в 2010 году. Отношения сторон по инвестиционному контракту перешли в судебную плоскость. Здание потребовали снести, договор расторгнуть и вернуть землю городу. "Реперу" удалось отстоять недострой, но с тех пор заметного прогресса по жилому комплексу не было, сроки аренды земли истекли, объект заморозили.

В 2017 г. инвестиционный контракт был расторгнут. "Репер" попытался оформить недострой в собственность, компенсируя стоимость муниципальной доли в виде квартир и иного недвижимого имущества, но суд отказал в соответствующем иске.

Из ЕГРН следует, что в 2019 г. "Репер" выкупил недострой у города. В 2020 г. компания и глава Самары в лице Елены Лапушкиной подписали новый договор аренды территории. Позже "Репер" передал права и обязанности на землю ООО "Специализированный застройщик "Победа" Андрея Командровского (ему принадлежит ООО "СЗ "25-й Квартал", которое претендует на застройку площадки хлебозавода №4 на Мехзаводе, и ООО "Проперти бюро" с планами организовать ресторанный комплекс на территории санатория имени В.П.Чкалова). В 2022 г. по договору купли-продажи недострой перешел в собственность СЗ "Победа".

До недавнего времени организация принадлежала Командровскому. В конце 2024 г. он вышел из состава учредителей, уступив долю ООО СЗ "Группа-Полюс" (99%) и ООО СЗ "Градус Юг" (1%). Обе компании связаны с воронежской строительной группой "Развитие".

В самарском офисе "Развития" подтвердили, что будут достраивать ЖК "Победа". Продажи и возобновление работ запланированы на март 2025 года.

В Самаре ГК "Развитие" также завершает долгострой ЖК "Салют" на Мехзаводе. Высотку начинало строить ООО "Кросс" в 2003 г., но в 2010 г. началось банкротство компании, дом в высокой степени готовности оказался заброшенным на долгие годы. В 2023 г. долгострой на торгах выкупила ГК "Развитие". Кроме того, в 2024 г. группа стала победителем на торгах АО РКЦ "Прогресс" по продаже земельного участка в Кировском районе Самары.