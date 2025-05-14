Анатолий Давидюк добивается создания "своей" подзоны в правилах застройки Самары

ООО "СЗ "Династия-2" (входит в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка) вновь выступила с инициативой по внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Они касаются возможности строительства высотки на пересечении улиц Буянова и Ульяновской.

Компания попросила ввести подзону многофункциональной зоны в границах исторического поселения Ц-1.7 с предельной высотой зданий 56 м, максимальным процентом застройки 60% и нормативом парковок 0,7 на квартиру. Перечисленные условия касаются только участка, на котором "Династия-2" планировала возвести 10-этажный жилой дом. Площадь территории составляет 5131 кв. метр.

За право построить высотку на ул. Буянова Анатолий Давидюк борется несколько лет. Проект проходил общественные обсуждения, администрация неоднократно отклоняла документы застройщика. Летом 2023 г. ситуация повернулась в пользу "Династии-2": мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Фото: скриншот с презентации

Однако территория застройки попадает в зону Ц-1, обозначающую границы исторического поселения Самары с особыми требованиями строительства. При этом введены подзоны Ц-1.2 - Ц-1.6 с исключениями для завершения проблемных объектов и реализации прав обманутых дольщиков.

Высотка на ул. Буянова не относится к категории проблемных. Судя по всему, подзону Ц-1.7 девелопер предлагает ввести конкретно под условия своего проекта. Последняя попытка получить добро на это от мэрии была предпринята весной 2024 года и тоже была провалена.

Новые общественные обсуждения по этому вопросу будут проходить с 20 по 29 мая включительно. В мэрии сообщают, что информационные материалы будут представлены на экспозиции по адресу: ул. Галактионовская, 132, холл 1-го этажа департамента градостроительства Самары. Свои отзывы горожане смогут оставить там либо онлайн - на сайте мэрии.