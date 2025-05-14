Анатолий Давидюк добивается создания "своей" подзоны в правилах застройки Самары

ООО "СЗ "Династия-2" (входит в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка) вновь выступила с инициативой по внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Они касаются возможности строительства высотки на пересечении улиц Буянова и Ульяновской.
Компания попросила ввести подзону многофункциональной зоны в границах исторического поселения Ц-1.7 с предельной высотой зданий 56 м, максимальным процентом застройки 60% и нормативом парковок 0,7 на квартиру. Перечисленные условия касаются только участка, на котором "Династия-2" планировала возвести 10-этажный жилой дом. Площадь территории составляет 5131 кв. метр.
За право построить высотку на ул. Буянова Анатолий Давидюк борется несколько лет. Проект проходил общественные обсуждения, администрация неоднократно отклоняла документы застройщика. Летом 2023 г. ситуация повернулась в пользу "Династии-2": мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Однако территория застройки попадает в зону Ц-1, обозначающую границы исторического поселения Самары с особыми требованиями строительства. При этом введены подзоны Ц-1.2 - Ц-1.6 с исключениями для завершения проблемных объектов и реализации прав обманутых дольщиков.
Высотка на ул. Буянова не относится к категории проблемных. Судя по всему, подзону Ц-1.7 девелопер предлагает ввести конкретно под условия своего проекта. Последняя попытка получить добро на это от мэрии была предпринята весной 2024 года и тоже была провалена.
Новые общественные обсуждения по этому вопросу будут проходить с 20 по 29 мая включительно. В мэрии сообщают, что информационные материалы будут представлены на экспозиции по адресу: ул. Галактионовская, 132, холл 1-го этажа департамента градостроительства Самары. Свои отзывы горожане смогут оставить там либо онлайн - на сайте мэрии.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?