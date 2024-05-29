Анатолию Давидюку отказали в создании "своей" подзоны в ПЗЗ

Администрация Самары отклонила предложения ООО "СЗ "Династия-2" (входит в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка) по внесению изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Правки касались возможности строительства высотки на пересечении улиц Буянова и Ульяновской.

В частности, компания предлагала ввести подзону многофункциональной зоны в границах исторического поселения Ц-1.7 с предельной высотой зданий 56 м, максимальным процентом застройки 60% и нормативом парковок 0,7 на квартиру. Перечисленные условия касаются только участка, на котором "Династия-2" планировала возвести 10-этажный жилой дом. Площадь территории составляет 5131 кв. метров.

За право построить высотку на ул. Буянова Анатолий Давидюк борется несколько лет. Проект проходил общественные обсуждения, администрация неоднократно отклоняла документы застройщика. Летом 2023 г. ситуация повернулась в пользу "Династии-2": мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Однако территория застройки попадает в зону Ц-1, обозначающую границы исторического поселения Самары с особыми требованиями строительства. Зимой обсуждалось введение подзон Ц-1.2 - Ц-1.6 для завершения проблемных объектов, реализации прав обманутых дольщиков в границах исторического поселения. В документе-отказе "Династии-2" ссылаются на постановление комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям думы Самары. Очевидно, этим документом в ПЗЗ были закреплены предложенные подзоны.

Высотка на ул. Буянова не относится к категории проблемных. Анатолий Давидюк предложил ввести еще одну подзону - Ц-1.7 - с условиями под свой проект и получил отказ.