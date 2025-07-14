Адвоката из Самары подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, не позднее 4 июня подозреваемый пообещал подзащитному по уголовному делу о мошенничестве, посодействовать в смягчении наказания. "Услуга" стоила 3 млн рублей. При этом юрист не планировал и не имел возможности выполнять обещанное. Подзащитный же заподозрил неладное и обратился в полицию.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.