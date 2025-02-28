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Строительство Строительство и недвижимость

Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с тенденцией точечной застройки без обеспечения дорогами, детсадами и школами жители Самары вынуждены судиться с местной властью, действия, а также бездействие которой привели к такому положению дел.

Фото: предоставлено жителем

Борьбу за разумное планирование и застройку территории в микрорайоне Солнечный-4 местные жители ведут не один десяток лет. Ситуация начала обостряться, когда на соседних территориях один за другим стали появляться жилищные комплексы: "Радужный-элит", "Боярский двор", "Фаворит" (список можно продолжать), а новых социальных объектов не прибавилось. Увеличилась нагрузка на транспортную инфраструктуру, на школы, детские сады и поликлиники. 

Появление еще одного ЖК, да еще рядом с зеленой рощей, которую жители отстояли в 2014 г., только усугубило социальную напряженность в микрорайоне и побудило граждан пойти в суд за защитой своих прав на благоприятную окружающую среду. 

В интересах жителей инициативная группа микрорайона Солнечный-4 подала коллективный иск в суд Ленинского района к главе Самары и администрации города. В частности, истцы требовали признать незаконным постановление горадминистрации, давшее зеленый свет для строительства ЖК "Аура". 

Жилой комплекс "Аура" на территории бывшего санатория Дома печати возводит ООО "СЗ "Омега" Анатолия Давидюка. Компания уже приступила к строительству секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа.

Речь идет о постановлении 2015 года об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Этому постановлению предшествовали публичные слушания в 2014 году. Тогда на суд жителей вынесли вопрос установления вида разрешенного использования под высотную застройку в зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). На заседании Ленинского райсуда истцы напомнили, что высотное строительство в рекреационной зоне запрещено. В этом и других нарушениях в ходе публичных слушаний суд убедился при просмотре видеозаписи, которую представили жители микрорайона. 

По их мнению, администрация Самары не имела права выносить заключение по результатам этих слушаний, а также заключение по планировке территории. Тем не менее на основе результатов публичных слушаний 26 февраля 2015 г. вышло оспариваемое постановление. Таким образом произошел вывод значительной территории из зоны Р-3 в Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения). 

Однако жители путем многочисленных обращений в разные инстанции и переговоров с застройщиком (на тот момент им выступало ООО "СДЦ-Строй") сумели найти компромисс. При участии депутата Госдумы Александра Хинштейна удалось сохранить зеленую рощу и ограничить планы компании по масштабному строительству.

В 2018 г. ООО "СДЦ-Строй" признали банкротом, спорные участки выставили на торги. В 2021 г. ООО СЗ "Омега" Анатолия Давидюка выкупила земли. В мае того же года проект межевания территории, в том числе и выкупаемой, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ. Но и на этот раз мнение самарцев не учли.

В сентябре 2023 г. "Омеге" выдали разрешение на планировку территории. Осенью 2024 г. компания  предложила новый план. Самарцы не одобрили его, проект снова отправили на корректировку.

В судебном заседании стало известно, что 27 января 2025 г. проект планировки снова был отклонен. Сейчас документ дорабатывается. Тем не менее мэрия Самары не поддерживает требования горожан и разделяет позицию застройщика. 

Истцы же категорически против любого высотного строительства в условиях острого дефицита социальной инфраструктуры. С их слов, в микрорайоне Солнечный-4 располагается школа №154 - единственное среднее образовательное учреждение в этом и близлежащих районах. К ней уже приписано большое количество адресов. Некоторое время учреждение даже арендовало помещения Собора Кирилла и Мефодия для организации учебного процесса начальной школы.

СЗ "Омега" разработало и предложило свой вариант решения проблемы. Так, ООО "СЗ "Геомакс" под руководством Анатолия Давидюка выкупило небольшой участок вблизи территории застройки. Компания предложила объединить эту частную землю с прилегающей неразграниченной территорией и там возвести школу на 200 мест. В случае если она будет построена на средства бизнеса, учреждение будет частным, заявлялось в суде. Если же администрация города изыщет средства для выкупа здания, школа станет муниципальной.

Этот вариант не устроил истцов. Подсчеты оппонента показались слишком оптимистичными. Новая застройка уплотнит население в районе на 1500 человек. По расчетам, 20% от этого числа будут дети, для которых потребуются дополнительные места в школах и детсадах. В свою очередь департамент образования Самары в письме сообщил об отсутствии потребности в школьных местах.

В противовес светлому будущему, которое обещал застройщик, одна из жительниц микрорайона констатировала: при строительстве дома на пр. Кирова, 348 была обещана поликлиника, а высотки на Ново-Садовой, 252 - библиотека. Дома давно построены и заселены, но в них не появилось социальных учреждений, а на месте обещанной библиотеки открылась пекарня.

Результатом шести заседаний районного суда, где жители доказывали свою правоту, стало решение в пользу граждан. Их требования также поддержала городская прокуратура. Напомним, что в 2023 г. прокурор города Артем Ярыгин внес главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства. Жители микрорайона Солнечный-4 видят свое обращение в суд как продолжение этой работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 22 февраля 2025 09:33 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.

Аркадий Галицын 16 февраля 2025 08:18 Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

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