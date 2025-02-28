Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

В связи с тенденцией точечной застройки без обеспечения дорогами, детсадами и школами жители Самары вынуждены судиться с местной властью, действия, а также бездействие которой привели к такому положению дел.

Борьбу за разумное планирование и застройку территории в микрорайоне Солнечный-4 местные жители ведут не один десяток лет. Ситуация начала обостряться, когда на соседних территориях один за другим стали появляться жилищные комплексы: "Радужный-элит", "Боярский двор", "Фаворит" (список можно продолжать), а новых социальных объектов не прибавилось. Увеличилась нагрузка на транспортную инфраструктуру, на школы, детские сады и поликлиники.

Появление еще одного ЖК, да еще рядом с зеленой рощей, которую жители отстояли в 2014 г., только усугубило социальную напряженность в микрорайоне и побудило граждан пойти в суд за защитой своих прав на благоприятную окружающую среду.

В интересах жителей инициативная группа микрорайона Солнечный-4 подала коллективный иск в суд Ленинского района к главе Самары и администрации города. В частности, истцы требовали признать незаконным постановление горадминистрации, давшее зеленый свет для строительства ЖК "Аура".

Речь идет о постановлении 2015 года об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Этому постановлению предшествовали публичные слушания в 2014 году. Тогда на суд жителей вынесли вопрос установления вида разрешенного использования под высотную застройку в зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). На заседании Ленинского райсуда истцы напомнили, что высотное строительство в рекреационной зоне запрещено. В этом и других нарушениях в ходе публичных слушаний суд убедился при просмотре видеозаписи, которую представили жители микрорайона.

По их мнению, администрация Самары не имела права выносить заключение по результатам этих слушаний, а также заключение по планировке территории. Тем не менее на основе результатов публичных слушаний 26 февраля 2015 г. вышло оспариваемое постановление. Таким образом произошел вывод значительной территории из зоны Р-3 в Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения).

Однако жители путем многочисленных обращений в разные инстанции и переговоров с застройщиком (на тот момент им выступало ООО "СДЦ-Строй") сумели найти компромисс. При участии депутата Госдумы Александра Хинштейна удалось сохранить зеленую рощу и ограничить планы компании по масштабному строительству.

В 2018 г. ООО "СДЦ-Строй" признали банкротом, спорные участки выставили на торги. В 2021 г. ООО СЗ "Омега" Анатолия Давидюка выкупила земли. В мае того же года проект межевания территории, в том числе и выкупаемой, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ. Но и на этот раз мнение самарцев не учли.

В сентябре 2023 г. "Омеге" выдали разрешение на планировку территории. Осенью 2024 г. компания предложила новый план. Самарцы не одобрили его, проект снова отправили на корректировку.

В судебном заседании стало известно, что 27 января 2025 г. проект планировки снова был отклонен. Сейчас документ дорабатывается. Тем не менее мэрия Самары не поддерживает требования горожан и разделяет позицию застройщика.

Истцы же категорически против любого высотного строительства в условиях острого дефицита социальной инфраструктуры. С их слов, в микрорайоне Солнечный-4 располагается школа №154 - единственное среднее образовательное учреждение в этом и близлежащих районах. К ней уже приписано большое количество адресов. Некоторое время учреждение даже арендовало помещения Собора Кирилла и Мефодия для организации учебного процесса начальной школы.

СЗ "Омега" разработало и предложило свой вариант решения проблемы. Так, ООО "СЗ "Геомакс" под руководством Анатолия Давидюка выкупило небольшой участок вблизи территории застройки. Компания предложила объединить эту частную землю с прилегающей неразграниченной территорией и там возвести школу на 200 мест. В случае если она будет построена на средства бизнеса, учреждение будет частным, заявлялось в суде. Если же администрация города изыщет средства для выкупа здания, школа станет муниципальной.

Этот вариант не устроил истцов. Подсчеты оппонента показались слишком оптимистичными. Новая застройка уплотнит население в районе на 1500 человек. По расчетам, 20% от этого числа будут дети, для которых потребуются дополнительные места в школах и детсадах. В свою очередь департамент образования Самары в письме сообщил об отсутствии потребности в школьных местах.

В противовес светлому будущему, которое обещал застройщик, одна из жительниц микрорайона констатировала: при строительстве дома на пр. Кирова, 348 была обещана поликлиника, а высотки на Ново-Садовой, 252 - библиотека. Дома давно построены и заселены, но в них не появилось социальных учреждений, а на месте обещанной библиотеки открылась пекарня.

Результатом шести заседаний районного суда, где жители доказывали свою правоту, стало решение в пользу граждан. Их требования также поддержала городская прокуратура. Напомним, что в 2023 г. прокурор города Артем Ярыгин внес главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства. Жители микрорайона Солнечный-4 видят свое обращение в суд как продолжение этой работы.