По факту выдачи разрешения на строительство ЖК "Аура" в Самаре возбуждено уголовное дело

В ходе судебного процесса по оспариванию планировки территории в районе ул. Губанова в Самаре стало известно об уголовном деле, связанном со строительством ЖК "Аура".

Дело было возбуждено в 2024 г. по факту ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Оно связано с внесением изменений в разрешение на строительство ООО "СЗ "Омега", принадлежащему Анатолию Давидюку.

Напомним, компания возводит жилой комплекс "Аура" на территории бывшего санатория Дома печати. СЗ "Омега" уже приступил к строительству секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа.

Местные жители выступили против уплотнения района в отсутствие социальной инфраструктуры. Вопреки общественному мнению местная власть выдавала разрешительные документы СЗ "Омега", и неравнодушные граждане были вынуждены обратиться в Ленинский районный суд. Они оспаривали постановление 2015 года об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной. 27 февраля суд удовлетворил требования жителей.

В рамках этого процесса были представлены материалы уголовного дела. Следствием установлено, что должностное лицо министерства строительства Самарской области в 2018 г. подготовило проект разрешения на строительство ООО "СДЦ-Строй". На тот момент компания была собственником участков, на которых сейчас возводится ЖК "Аура". Впоследствии "СДЦ-Строй" получил разрешение на строительство.

В 2022 г. в рамках банкротства компании участки были проданы на торгах ООО "СЗ "Омега". Минстрой в интересах нового инвестора подготовило проект изменений в разрешение на строительство. Получив скорректированный документ, СЗ "Омега" приступил к первому этапу строительных работ.

По версии следствия, все эти действия повлекли существенное нарушение конституционных прав жителей близлежащих домов на образование и медицинскую помощь. Это выразилось в увеличении нагрузки на объекты социальной инфраструктуры, в том числе МСЧ-14 и МБОУ Школа №154.