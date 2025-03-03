16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту выдачи разрешения на строительство ЖК "Аура" в Самаре возбуждено уголовное дело Вывел жилье на 77 млн: в Самаре экс-чиновнику предъявили новое обвинение Из-за избиения девушки в Самаре возбудили уголовное дело Жителя Самары уличили в жестоком обращении с малолетней дочерью В Самаре избили 17-летнюю девушку

Преступления Происшествия

По факту выдачи разрешения на строительство ЖК "Аура" в Самаре возбуждено уголовное дело

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 143
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе судебного процесса по оспариванию планировки территории в районе ул. Губанова в Самаре стало известно об уголовном деле, связанном со строительством ЖК "Аура".

Дело было возбуждено в 2024 г. по факту ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Оно связано с внесением изменений в разрешение на строительство ООО "СЗ "Омега", принадлежащему Анатолию Давидюку.

Напомним, компания возводит жилой комплекс "Аура" на территории бывшего санатория Дома печати. СЗ "Омега" уже приступил к строительству секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа.

Местные жители выступили против уплотнения района в отсутствие социальной инфраструктуры. Вопреки общественному мнению местная власть выдавала разрешительные документы СЗ "Омега", и неравнодушные граждане были вынуждены обратиться в Ленинский районный суд. Они оспаривали постановление 2015 года об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной. 27 февраля суд удовлетворил требования жителей.

В рамках этого процесса были представлены материалы уголовного дела. Следствием установлено, что должностное лицо министерства строительства Самарской области в 2018 г. подготовило проект разрешения на строительство ООО "СДЦ-Строй". На тот момент компания была собственником участков, на которых сейчас возводится ЖК "Аура". Впоследствии "СДЦ-Строй" получил разрешение на строительство.

В 2022 г. в рамках банкротства компании участки были проданы на торгах ООО "СЗ "Омега". Минстрой в интересах нового инвестора подготовило проект изменений в разрешение на строительство. Получив скорректированный документ, СЗ "Омега" приступил к первому этапу строительных работ.

По версии следствия, все эти действия повлекли существенное нарушение конституционных прав жителей близлежащих домов на образование и медицинскую помощь. Это выразилось в увеличении нагрузки на объекты социальной инфраструктуры, в том числе МСЧ-14 и МБОУ Школа №154.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6