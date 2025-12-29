В Новокуйбышевске мужчина угнал каршеринг, чтобы догнать жену

В Волжском районе перед судом предстанет 26-летний мужчина, угнавший автомобиль каршеринга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В октябре текущего года, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС вблизи дома № 6 по ул. Шоссейная в Новокуйбышевске заметили и остановили автомобиль Volkswagen Polo, двигавшийся по вызывающей подозрение траектории.

Управляющий каршерингом мужчина, имеющий явные признаки опьянения, не смог дать внятные пояснения, как он оказался за рулем, и ответил категорическим отказом на требование полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Для дальнейшего разбирательства местного жителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Представитель каршеринга пояснил сотрудникам полиции, что автомобиль арендовала женщина, и обратился с просьбой привлечь задержанного к ответственности за хищение транспортного средства, так как мужчина не имел права управлять им.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные объяснения. Накануне вечером, находясь в увеселительном заведении, он расплачивался через сервис оплаты на телефоне жены за барной стойкой, и ему показалось, что она ушла из кафе. Тогда он, понимая, что нарушает закон, разблокировал автомобиль ее приложением и поехал в сторону дома. В пути следования несколько раз засыпал, рискуя жизнью своей и иных участников дорожного движения, пока его не задержали полицейские.

В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного акта, Отделом МВД России по Волжскому району уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Собственнику сервиса каршеринга возвращено транспортное средство и разъяснен порядок урегулирования вопроса с арендовавшей автомобиль женщиной в гражданско-правовом порядке.