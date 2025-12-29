16+
Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина угнал каршеринг, чтобы догнать жену

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Волжском районе перед судом предстанет 26-летний мужчина, угнавший автомобиль каршеринга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В октябре текущего года, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС вблизи дома № 6 по ул. Шоссейная в Новокуйбышевске заметили и остановили автомобиль Volkswagen Polo, двигавшийся по вызывающей подозрение траектории.

Управляющий каршерингом мужчина, имеющий явные признаки опьянения, не смог дать внятные пояснения, как он оказался за рулем, и ответил категорическим отказом на требование полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Для дальнейшего разбирательства местного жителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Представитель каршеринга пояснил сотрудникам полиции, что автомобиль арендовала женщина, и обратился с просьбой привлечь задержанного к ответственности за хищение транспортного средства, так как мужчина не имел права управлять им.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные объяснения. Накануне вечером, находясь в увеселительном заведении, он расплачивался через сервис оплаты на  телефоне жены за барной стойкой, и ему показалось, что она ушла из кафе. Тогда он, понимая, что нарушает закон, разблокировал автомобиль ее приложением и поехал в сторону дома. В пути следования несколько раз засыпал, рискуя жизнью своей и иных участников дорожного движения, пока его не задержали полицейские.

В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного акта, Отделом МВД России по Волжскому району уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Собственнику сервиса каршеринга возвращено транспортное средство и разъяснен порядок урегулирования вопроса с арендовавшей автомобиль женщиной в гражданско-правовом порядке.

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

