В Новокуйбышевске мужчина угнал каршеринг, чтобы догнать жену

В Волжском районе перед судом предстанет 26-летний мужчина, угнавший автомобиль каршеринга, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В октябре текущего года, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС вблизи дома № 6 по ул. Шоссейная в Новокуйбышевске заметили и остановили автомобиль Volkswagen Polo, двигавшийся по вызывающей подозрение траектории.
Управляющий каршерингом мужчина, имеющий явные признаки опьянения, не смог дать внятные пояснения, как он оказался за рулем, и ответил категорическим отказом на требование полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Для дальнейшего разбирательства местного жителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Представитель каршеринга пояснил сотрудникам полиции, что автомобиль арендовала женщина, и обратился с просьбой привлечь задержанного к ответственности за хищение транспортного средства, так как мужчина не имел права управлять им.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные объяснения. Накануне вечером, находясь в увеселительном заведении, он расплачивался через сервис оплаты на телефоне жены за барной стойкой, и ему показалось, что она ушла из кафе. Тогда он, понимая, что нарушает закон, разблокировал автомобиль ее приложением и поехал в сторону дома. В пути следования несколько раз засыпал, рискуя жизнью своей и иных участников дорожного движения, пока его не задержали полицейские.
В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного акта, Отделом МВД России по Волжскому району уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Собственнику сервиса каршеринга возвращено транспортное средство и разъяснен порядок урегулирования вопроса с арендовавшей автомобиль женщиной в гражданско-правовом порядке.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.