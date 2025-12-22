Жителя Самары отправили под стражу за убийство друга

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отправили под стражу ранее судимого 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области