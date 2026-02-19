Александр Бастрыкин затребовал доклад о самарской многодетной семье, живущей в антисанитарных условиях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав несовершеннолетних в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В эфире федерального телеканала сообщается, что в Самарской области семья с тремя малолетними детьми живет в антисанитарных условиях. В доме, который они арендуют, холодно, дети не имеют кроватей и индивидуального спального места. Отмечается, что мать детей отказывается от переезда в социальный центр и не принимает мер к исправлению ситуации.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).