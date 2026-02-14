В Жигулевске задержали мужчину, который четыре раза обокрал один и тот же магазин

В Жигулевске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении четырех краж из одного и того же магазина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Жигулевска обратился представитель сетевого магазина. По его словам, при инвентаризации выяснилось, что несколько дней некий мужчина похищал товары. Ущерб составил свыше 19 тыс. рублей.

Правоохранители по камерам установили подозреваемого — 41-летнего местного жителя, ранее судимого за преступления имущественного характера. Его задержали, и тот признался в содеянном. Мужчина пояснил, что продавал похищенное прохожим, а деньги тратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".