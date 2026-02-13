В Самарской области вскрылось очередное мошенничество в сфере здравоохранения

В Самарской области возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве в сфере медицины. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее ГКУ СО "Самарафармация" заключила с подрядчиком госконтракт на поставку быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории для ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ". Стоимость контракта превысила 25 млн рублей.

Подрядчик в итоге лишь соорудил основание под конструкцию, затем работы прекратились. Часть полученного аванса (около 6,3 млн руб.) строительная компания использовала не по целевому назначению.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Напомним, ранее "Самарафармация" уже фигурировала в качестве потерпевшей стороны в уголовных делах. Так, в 2022 г. учреждение заключило контракт на покупку операционных столов стоимостью 33,3 млн рублей. Позже прокуратура обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе - победил поставщик, участвовавший в сговоре.

А в сентябре 2024 г. ФСБ провела обыск в "Самарафармации" в рамках уголовного дела в отношении директора ООО "Фарм Мед" Андрея Изюмского.