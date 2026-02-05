Мошенники "задекларировали" 200 тысяч у 79-летней жительницы Самары

В январе 79-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный и представился "сотрудником казначейства". Он убедил местную жительницу в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства, передает ГУ МВД по Самарской области.

Выполняя инструкции "эксперта", женщина собрала все сбережения — около 200 тысяч рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее дому.

Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенниками и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.