Преступления Происшествия

Экс-президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королев упомянут в еще одном расследовании

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Задержанный в ночь на 23 января бизнесмен и спортсмен Андрей Королев фигурирует в еще одном разбирательстве со стороны правоохранительных органов. Поводом в этот раз стал бизнес в Самаре.

Напомним, Королев в 2006–2016 гг. являлся президентом общественной организации "Федерация бокса Самарской области". А в 2016 г. был избран почетным президентом "Федерации бокса Самарской области". Также в 2017 г. он был избран на должность президента Всемирной федерации фудокан каратэ-до на пятилетний срок. В 2020 г. стал председателем общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области, а в 2021 г. — экспертом комиссии по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту в общественную палату Самарской области. По данным его личного сайта, Королев является членом президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России" и президентом благотворительного фонда поддержки развития спорта и социальных программ "Опора". Королеву могут вменить участие в убийстве полковника МВД Валерия Джураева. Последнего застрелили в Тамбове в 2000 году.

Как стало известно Волга Ньюс, фигурирует Королев и в других материалах расследования, только уже не в Тамбове, а в Самаре. Дело в том, что Королева и его семью связывали с ведением бизнеса. В частности, с ООО "Долина", которое управляет рынком "Солнечный" в Куйбышевском районе Самары.

В 2025 г. губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву поступила жалоба в связи с расследованием уголовного дела № 11701360049011953, возбужденного в 2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения 3 млн руб., принадлежавших местной жительнице, под видом заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Долина". Согласно расписке и прочим документам, у женщины взяли деньги, но долю отдать позже отказались.

"По результатам расследования уголовного дела следователи неоднократно выносили постановления о прекращении уголовного дела, последний раз 25 июня 2025 г. по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления", — указано в жалобе губернатору.

Заявительница неоднократно обжаловала возбуждение дела в различные инстанции.

"Согласно заключению данной психофизиологической экспертизы № 1/82 от 27.12.2024 у свидетельницы В. выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что она располагает информацией об обстоятельствах передачи 15.03.2026 денежных средств в сумме 3 млн руб. в качестве задатка по приобретению доли в уставном капитале ООО "Долина" при заключении предварительного договора купли-продажи в уставном капитале ООО "Долина" от 15.03.2026", — указано в жалобе.

По версии заявительницы, продавцами доли ООО "Долина" являлись супруги Королевы. Губернатора заявительница просила "в рамках полномочий обеспечить принятие законного и обоснованного процессуального решения по уголовному делу в виде привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу".

Заявительнице ответили из министерства по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области: письмо для организации рассмотрения было направлено в прокуратуру области и местное ГУ МВД. 24 ноября 2025 г. прокуратура Самарской области в своем письме сообщила, что руководителю следственного органа внесено требование об отмене прекращения уголовного дела из-за неполноты расследования и в связи с волокитой.

В самом уголовном деле указано, что продавцом являлось ООО "Межрегиональный центр правовой защиты" (МЦПЗ). А в предварительном договоре купли-продажи — что продавец действует по доверенности от супруги Королева. В материалах расследования также имеются показания относительно роли Королева. В протоколе очной ставки между покупательницей и Андреем Королевым фигурирует их переписка в мессенджере, где Королев говорит, что "интересно получается, в предварительном договоре они должны отдать мне 4 млн, а отдали только 1 млн".

Позже, по данным опроса покупательницы, Королев говорил, что получил еще часть денег и сделка состоится как полагается. Далее, по версии заявительницы, сделка отодвигалась, ей стали от "МЦПЗ" говорить, что она вымогает 3 млн, хотя у нее имелся на руках ордер об уплате.

На очной ставке у следователя Андрей Королев пояснил, что ему показания заявительницы понятны, но он их не подтверждает, так как не являлся очевидцем сделки о продаже доли в ООО "Долина". Далее он сообщил, что хочет воспользоваться статьей 51 Конституции РФ, которая закрепляет право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Рынок "Долина" (он же "Солнечный рынок") располагается на кольце Южно-обводной дороги. Согласно сайту рынка, на нем продают строительные и отделочные пиломатериалы, прицепы, шины, униформу и прочее. 

