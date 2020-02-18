16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общественники не смогли оспорить приказ о "мусорных" нормативах в апелляции Фермера из Большой Глушицы пытались обязать повторно заплатить 3,3 млн руб. за взятую в лизинг технику В регионе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха В Самаре на перекрестке улиц Ново-Вокзальная - Стара-Загора изменится схема движения Желтый уровень опасности: в Самарской области ожидается туман

Общество

В Самаре рынку за Южным мостом разрешили работать до 2025 года

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 434
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Администрация Самары продлила действие разрешения на работу розничного рынка ООО "Долина" до 17 февраля 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Розничный рынок "Долина" (он же "Солнечный рынок") располагается на кольце Южно-обводной дороги. Согласно сайту рынка, на нем продаются строительные и отделочные пиломатериалы, крепеж и инструменты, облицовочные и отделочные материалы, прицепы, шины и диски, камуфляж и униформа, аксессуары для бани, ландшафтная керамика, садовые украшения и прочие товары.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1