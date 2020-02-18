В Самаре рынку за Южным мостом разрешили работать до 2025 года

Администрация Самары продлила действие разрешения на работу розничного рынка ООО "Долина" до 17 февраля 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Розничный рынок "Долина" (он же "Солнечный рынок") располагается на кольце Южно-обводной дороги. Согласно сайту рынка, на нем продаются строительные и отделочные пиломатериалы, крепеж и инструменты, облицовочные и отделочные материалы, прицепы, шины и диски, камуфляж и униформа, аксессуары для бани, ландшафтная керамика, садовые украшения и прочие товары.