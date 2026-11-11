Координатор партпроекта "Защита животного мира" навестил приют в Жигулевске, где ждут хозяев спасенные собаки

Активисты проекта "Защита животного мира" партии "Единая Россия" в Самарской области снова побывали в приюте для животных в Жигулевске. На этот раз в поездке принял участие региональный координатор проекта Артем Ильин — он привез новую порцию корма, а главное, проверил, как живут и чувствуют себя четвероногие, которым ранее помогли в рамках проекта.
Все началось с обращения в Региональную общественную приемную "Единой России" мобилизованного бойца Дениса. Когда его призвали на службу, дома остались жена, двое детей и любимая собака по кличке Поня. Питомца пришлось отдать в приют в Жигулевске — там согласились бесплатно содержать собаку на все время службы хозяина. Однако корм и лекарства требуются постоянно, и на просьбу о помощи откликнулся партийный проект "Защита животного мира". Координатор Артем Ильин тогда организовал выезд активистов: они закупили все необходимое и передали в приют.
Денис, находясь на передовой, записал трогательное видео со словами благодарности. "Ребята приехали из Самары, привезли корм и лекарства для моей собаки Пони. Честно, даже не ожидал такого отклика. Спасибо, что не оставили в беде ни меня, ни мою собаку. Поня для меня — как частичка дома. Дай бог нам с победой вернуться домой поскорее", — поделился боец.
Теперь координатор проекта решил навестить приют и лично познакомиться с подопечной. Он пообщался с сотрудниками приюта и убедился, что собака окружена заботой и чувствует себя хорошо.
В том же приюте в Жигулевске живет и еще одна история спасения — пес по кличке Гуфи. В апреле волонтеры заметили на одной из помоек в селе Красный Яр двух крошечных щенков. Малыши были без присмотра и без еды, и шансов выжить у них почти не оставалось.
Артем Ильин забрал щенков на передержку: "Когда мне сообщили, что на помойке оставили двух щенков, я не смог пройти мимо, — рассказывал он. — Мы сделали все необходимые прививки, однако один из щенков уже был серьезно поражен клещами. Мы круглосуточно боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Второго щенка удалось выходить. Мы назвали его Гуфи".
Оставить щенка у себя координатор не смог: дома у него уже живут две собаки и три кота, которых он когда-то тоже забрал с улицы. Поэтому вместе с активистами проекта было решено временно разместить Гуфи в приюте, где он и ждет свою будущую семью. Сейчас щенку десять месяцев, он полностью здоров, привит и имеет ветеринарный паспорт. По характеру — добрый, ласковый и очень игривый, любит общаться с людьми.
Во время нынешней поездки Артем Ильин проведал и Гуфи — убедился, что щенок подрос, активен и по-прежнему ждет своих хозяев.
"Мы приехали не только помочь, но и пообщаться с нашими подопечными. Поня — это ведь не просто собака, для ее хозяина она часть дома, и наша задача — сохранить эту связь, пока он защищает страну. А Гуфи — это пример того, что даже из самой страшной ситуации можно вытащить маленькую жизнь, если рядом есть неравнодушные люди. В рамках партийного проекта мы стараемся, чтобы у каждой такой истории был счастливый конец. И если кто-то, прочитав эту новость, решится подарить дом Гуфи или другому питомцу из приюта, значит, все было не зря", — отметил Артем Ильин.
Гуфи по-прежнему ищет дом и ждет своих хозяев — как и многие другие собаки в приюте Жигулевска. Если вы хотите забрать Гуфи или узнать о других животных, которым нужна семья, можно связаться с контактным лицом: Татьяна Викторовна Белик, +7 (902) 376-68-55. А если возможности взять собаку нет, но есть желание помочь — достаточно поделиться этой публикацией: чем больше людей ее увидят, тем выше шанс, что маленькие друзья наконец обретут дом.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...