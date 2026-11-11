Координатор партпроекта "Защита животного мира" навестил приют в Жигулевске, где ждут хозяев спасенные собаки

Активисты проекта "Защита животного мира" партии "Единая Россия" в Самарской области снова побывали в приюте для животных в Жигулевске. На этот раз в поездке принял участие региональный координатор проекта Артем Ильин — он привез новую порцию корма, а главное, проверил, как живут и чувствуют себя четвероногие, которым ранее помогли в рамках проекта.

Все началось с обращения в Региональную общественную приемную "Единой России" мобилизованного бойца Дениса. Когда его призвали на службу, дома остались жена, двое детей и любимая собака по кличке Поня. Питомца пришлось отдать в приют в Жигулевске — там согласились бесплатно содержать собаку на все время службы хозяина. Однако корм и лекарства требуются постоянно, и на просьбу о помощи откликнулся партийный проект "Защита животного мира". Координатор Артем Ильин тогда организовал выезд активистов: они закупили все необходимое и передали в приют.

Денис, находясь на передовой, записал трогательное видео со словами благодарности. "Ребята приехали из Самары, привезли корм и лекарства для моей собаки Пони. Честно, даже не ожидал такого отклика. Спасибо, что не оставили в беде ни меня, ни мою собаку. Поня для меня — как частичка дома. Дай бог нам с победой вернуться домой поскорее", — поделился боец.

Теперь координатор проекта решил навестить приют и лично познакомиться с подопечной. Он пообщался с сотрудниками приюта и убедился, что собака окружена заботой и чувствует себя хорошо.

В том же приюте в Жигулевске живет и еще одна история спасения — пес по кличке Гуфи. В апреле волонтеры заметили на одной из помоек в селе Красный Яр двух крошечных щенков. Малыши были без присмотра и без еды, и шансов выжить у них почти не оставалось.

Артем Ильин забрал щенков на передержку: "Когда мне сообщили, что на помойке оставили двух щенков, я не смог пройти мимо, — рассказывал он. — Мы сделали все необходимые прививки, однако один из щенков уже был серьезно поражен клещами. Мы круглосуточно боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Второго щенка удалось выходить. Мы назвали его Гуфи".

Оставить щенка у себя координатор не смог: дома у него уже живут две собаки и три кота, которых он когда-то тоже забрал с улицы. Поэтому вместе с активистами проекта было решено временно разместить Гуфи в приюте, где он и ждет свою будущую семью. Сейчас щенку десять месяцев, он полностью здоров, привит и имеет ветеринарный паспорт. По характеру — добрый, ласковый и очень игривый, любит общаться с людьми.

Во время нынешней поездки Артем Ильин проведал и Гуфи — убедился, что щенок подрос, активен и по-прежнему ждет своих хозяев.

"Мы приехали не только помочь, но и пообщаться с нашими подопечными. Поня — это ведь не просто собака, для ее хозяина она часть дома, и наша задача — сохранить эту связь, пока он защищает страну. А Гуфи — это пример того, что даже из самой страшной ситуации можно вытащить маленькую жизнь, если рядом есть неравнодушные люди. В рамках партийного проекта мы стараемся, чтобы у каждой такой истории был счастливый конец. И если кто-то, прочитав эту новость, решится подарить дом Гуфи или другому питомцу из приюта, значит, все было не зря", — отметил Артем Ильин.

Гуфи по-прежнему ищет дом и ждет своих хозяев — как и многие другие собаки в приюте Жигулевска. Если вы хотите забрать Гуфи или узнать о других животных, которым нужна семья, можно связаться с контактным лицом: Татьяна Викторовна Белик, +7 (902) 376-68-55. А если возможности взять собаку нет, но есть желание помочь — достаточно поделиться этой публикацией: чем больше людей ее увидят, тем выше шанс, что маленькие друзья наконец обретут дом.