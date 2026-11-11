Самарский океанариум готовится к открытию после реновации

В декабре самарскому океанариуму исполнится семь лет. К этой дате здесь готовят масштабное обновление под названием "Самарский океанариум 2.0". Работы ведутся поэтапно уже почти два месяца, а с 9 ноября океанариум временно закрыт на их завершающую стадию. Вновь принять посетителей планируют 14 ноября.
За семь лет самарский океанариум стал для тысяч горожан местом семейных прогулок, первых встреч с акулами, скатами и пингвинами, удивительных открытий и ярких впечатлений. К своему дню рождения команда решила не ограничиваться праздничной программой, а заметно преобразить пространство, сохранив все, за что его полюбили посетители.
Реновация началась задолго до временного закрытия. Пока гости гуляли по подводному тоннелю и наблюдали за обитателями аквариумов, в океанариуме постепенно проводились подготовительные и технические работы. Их организовали таким образом, чтобы максимально долго сохранять привычный режим посещений.
Одно из главных направлений обновления - освещение. Новые световые решения позволят по-другому увидеть знакомые экспозиции, подчеркнуть глубину и объем подводного пространства, сделать наблюдение за его обитателями еще более впечатляющим. При этом все изменения проводятся с учетом условий содержания животных.
Перемены готовят и в домике пингвинов Гумбольдта*. Среди его обитателей - Лука, первый птенец этого редкого краснокнижного вида, родившийся в самарском океанариуме два года назад. Его появление стало особенным событием для команды и горожан. Имя малышу выбирали всем городом, и в результате он стал Лукой, в честь одной из главных природных достопримечательностей региона - Самарской Луки. Сегодня Лука подрос, а история его рождения остается одной из самых любимых у посетителей.
"Семь лет - важная дата для нашего океанариума. За это время у него появились свои традиции, постоянные гости и целые семейные истории. Мы хотим встретить день рождения не только праздничным настроением, но и новым этапом развития. Поэтому обновление идет уже почти два месяца: меняем восприятие пространства, работаем со светом, готовим изменения в отдельных экспозициях. Пятидневное закрытие - лишь завершающая часть этой большой работы", - отмечают в самарском океанариуме.
Для завершения реновации потребовалось временно ограничить доступ посетителей. С 9 по 13 ноября включительно океанариум закрыт на проведение работ, которые невозможно выполнить в обычном режиме.
Уже 14 ноября Самарский океанариум планирует вновь открыть двери для гостей. А в декабре он отметит свое семилетие, начиная новую главу истории под названием "Самарский океанариум 2.0".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...