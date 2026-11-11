Самарский океанариум готовится к открытию после реновации

В декабре самарскому океанариуму исполнится семь лет. К этой дате здесь готовят масштабное обновление под названием "Самарский океанариум 2.0". Работы ведутся поэтапно уже почти два месяца, а с 9 ноября океанариум временно закрыт на их завершающую стадию. Вновь принять посетителей планируют 14 ноября.

За семь лет самарский океанариум стал для тысяч горожан местом семейных прогулок, первых встреч с акулами, скатами и пингвинами, удивительных открытий и ярких впечатлений. К своему дню рождения команда решила не ограничиваться праздничной программой, а заметно преобразить пространство, сохранив все, за что его полюбили посетители.

Реновация началась задолго до временного закрытия. Пока гости гуляли по подводному тоннелю и наблюдали за обитателями аквариумов, в океанариуме постепенно проводились подготовительные и технические работы. Их организовали таким образом, чтобы максимально долго сохранять привычный режим посещений.

Одно из главных направлений обновления - освещение. Новые световые решения позволят по-другому увидеть знакомые экспозиции, подчеркнуть глубину и объем подводного пространства, сделать наблюдение за его обитателями еще более впечатляющим. При этом все изменения проводятся с учетом условий содержания животных.

Перемены готовят и в домике пингвинов Гумбольдта*. Среди его обитателей - Лука, первый птенец этого редкого краснокнижного вида, родившийся в самарском океанариуме два года назад. Его появление стало особенным событием для команды и горожан. Имя малышу выбирали всем городом, и в результате он стал Лукой, в честь одной из главных природных достопримечательностей региона - Самарской Луки. Сегодня Лука подрос, а история его рождения остается одной из самых любимых у посетителей.

"Семь лет - важная дата для нашего океанариума. За это время у него появились свои традиции, постоянные гости и целые семейные истории. Мы хотим встретить день рождения не только праздничным настроением, но и новым этапом развития. Поэтому обновление идет уже почти два месяца: меняем восприятие пространства, работаем со светом, готовим изменения в отдельных экспозициях. Пятидневное закрытие - лишь завершающая часть этой большой работы", - отмечают в самарском океанариуме.

Для завершения реновации потребовалось временно ограничить доступ посетителей. С 9 по 13 ноября включительно океанариум закрыт на проведение работ, которые невозможно выполнить в обычном режиме.

Уже 14 ноября Самарский океанариум планирует вновь открыть двери для гостей. А в декабре он отметит свое семилетие, начиная новую главу истории под названием "Самарский океанариум 2.0".