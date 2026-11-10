Код эволюции: как будут развиваться ИТ-технологии в будущем

Информационные технологии перестали быть отдельной отраслью. Сегодня это база, на которой держится всё остальное: от государственных услуг и банковских переводов до работы заводов, логистики и сельского хозяйства. Любые изменения в ИТ-технологиях — это изменения в правилах игры для всей экономики и общества. Будущее ИТ — это, по сути, сценарий развития нашей повседневной жизни. Мы попросили декана 3 факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций ПГУТИ Николая Никульникова выделить несколько трендов развития ИТ-технологий в ближайшие десятилетия.

Нейроинтерфейсы: слияние человека и машины. Этот тренд выходит далеко за рамки медицинской реабилитации. К 2050-м годам нейроинтерфейсы могут стать таким же стандартным инструментом расширения возможностей человека, как смартфон сегодня.

Если сейчас технология используется для помощи парализованным пациентам (управление курсором, протезами), то в будущем она станет инструментом когнитивного усиления. "Ожидается рост пропускной способности канала "мозг-машина" с битов до мегабит и гигабит, что откроет путь к прямому "мысленному" взаимодействию с ИИ и цифровыми средами", — говорит Николай Викторович.

Он отмечает, что технологически развитие пойдет от жестких электродов к гибким, биосовместимым материалам и полностью беспроводным системам. Параллельно будут развиваться неинвазивные методы, например, функциональный ультразвук, которые позволят подключаться к "нейрооблаку" без операций.

Космическая связь: единая сеть Земля-космос. Спутниковая связь сегодня эволюционирует от "резервного канала для удаленных районов" к основному слою глобальной инфраструктуры, глубоко интегрированному с наземными сетями.

В будущем смартфоны будут напрямую подключаться к спутникам для голоса и данных везде, где нет вышек сотовой связи. Спутниковый сегмент перестанет быть отдельным рынком и станет частью стандарта 6G/7G (NTN — Non-Terrestrial Networks — "неземные сети" или "негеостационарные сети связи", в более широком смысле — "космические сети связи").

"Стоимость терминалов и услуг будет падать, а пропускная способность — расти за счет низкоорбитальных группировок (LEO). Это сделает спутниковый интернет массовым и доступным для IoT, транспорта и личного использования", — предполагает Николай Никульников.

Биоцифровая конвергенция (Bio-Digital Convergence). Граница между биологией и информационными технологиями будет стираться. Это не только нейроинтерфейсы, но и программирование материи на молекулярном уровне.

Молекулярная связь и вычисления: вместо радиоволн для некоторых задач, например, внутри организма, могут использоваться биохимические сигналы. Появятся гибридные системы, где биологические компоненты — ДНК, белки — выполняют функции хранения данных или сенсоров.

Станет актуальной управляемая биология. Развитие генетики и нанотехнологий позволит создавать "умные" лекарства и импланты, которые общаются с внешними сетями и друг с другом, формируя "Интернет тела".

Автономный роевой ИИ как "невидимый фон". Искусственный интеллект перестанет быть отдельным сервисом или "умным помощником". Он станет распределенной средой обитания, управляющей физическим миром.

"Вместо одной супермодели возникнет экосистема из миллиардов специализированных ИИ-агентов, которые координируют работу транспорта, зданий, сетей связи и роботов", — подчеркивает Николай Никульников.

В будущем потребуются "технологические системы доверия" и протоколы взаимодействия между ИИ-агентами, чтобы предотвращать хаос и коллапсы такой сложной сети. Сами сети связи станут самооптимизирующимися и "AI-native" (ИИ-нативный).

Квантовые технологии и новые физические принципы. К 70-летнему горизонту в будущем классические вычисления и связь (даже на базе ИИ) могут упереться в фундаментальные пределы. На смену придут технологии, использующие квантовые и другие физические эффекты.

Квантовое распределение ключей (QKD) станет стандартом для защиты критической инфраструктуры от взлома будущими квантовыми компьютерами.

Помимо радио и оптики, могут использоваться нейтрино, гравитационные волны или запутанные состояния для связи на межпланетных расстояниях. Также ожидается прорыв в космической энергетике (передача энергии с орбиты на Землю), что изменит саму парадигму питания устройств.

"Все эти тренды взаимосвязаны: роевой ИИ будет управлять спутниковыми группировками, нейроинтерфейсы подключат людей к этому "облаку", а квантовые технологии обеспечат его безопасность", — заключает Николай Никульников.

Эволюция ИТ и связи невозможна без людских ресурсов. Специалистов для будущего уже сейчас готовит 3 факультет ПГУТИ.

"Например, космическая связь порождает новые бизнес-модели: орбитальные дата-центры, страхование спутниковых рисков, частотный трейдинг, управление "космическим трафиком". Факультет цифровой экономики в том числе готовит экономистов космической инфраструктуры — людей, которые считают ROI (коэффициент возврата инвестиций) от запуска спутника, моделируют тарифы для D2D-подключений и регулируют геометрическую этику, чтобы сеть не "засветила" планету помехами", — рассказывает декан 3 факультета.

Как объяснить людям, почему алгоритм принял то или иное решение? Это задачи цифрового менеджмента и коммуникации с ИИ-системами. Такие компетенции также можно получить на 3 факультете: здесь выпускают специалистов по управлению доверием к автономным системам — тех, кто переводит технические логиты в понятные бизнес-решения и публичные отчёты.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.