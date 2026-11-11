Екатерина Кузьмичева рассказала о новых требованиях к сотрудникам губернской думы

Председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева рассказала, как будет вестись прием сотрудников в аппарат областного парламента в новом депутатском созыве и каким требованиям они должны соответствовать.

"В частности, помощники депутатов, работающие на платной основе, будут проходить проверку на соответствие профессиональному уровню. Она будет включать в себя тестирование на знание Конституции, законодательства и работы парламента. Кроме того, особое внимание будет уделено антикоррупционной составляющей", - сообщила Екатерина Кузьмичева.

Спикер также объяснила, что порядок устройства помощников депутатов регулируется Положением о помощнике депутата Самарской губернской думы.

"В оформлении документов участвуют три стороны: депутат, претендент на должность помощника и дума. В настоящее время мы начали все связанные с оформлением процедуры. Учитывая, что у каждого депутата может быть до семи помощников, работающих на постоянной основе, это займет определенное время. Все поступающие документы рассматриваются кадровой службой думы в установленном порядке", - отметила Екатерина Кузьмичева.

Аналогичный порядок проверки помощников депутатов сегодня внедряется на федеральном уровне в Государственной думе РФ.