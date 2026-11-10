Марина Сидухина о проекте бюджета: "Регион не просто сохраняет, но и системно расширяет федеральные инициативы"

Сенатор СФ РФ от Самарской области Марина Сидухина прокомментировала проект бюджета на 2027–2029 годы.

"Это в первую очередь документ о гарантиях. Мы видим, что регион не просто сохраняет, но и системно расширяет федеральные инициативы. В бюджете на трехлетний период предусмотрено 32,6 млрд рублей на реализацию семи национальных целей и 11 национальных проектов. Это не просто цифры, это конкретные школы, поликлиники, дороги и новые рабочие места, которые строятся в строгом соответствии с задачами, поставленными главой государства", — сказала сенатор.

Также Марина Сидухина особо отметила безусловное выполнение всех 14 базовых мер социальной поддержки, принятых на федеральном уровне. Самарская область не перекладывает ответственность на центр, а дополняет этот пакет расширенными областными льготами. При этом бюджет остается сбалансированным и устойчивым.

"Мы закладываем фундамент для будущего: доходы трехлетки запланированы в объеме 976,5 млрд рублей, а работа по укрупнению госпрограмм позволит усилить контроль за каждым целевым рублем. Уверена, что такой подход обеспечит Самарской области задел на развитие и укрепление позиций среди крупнейших регионов РФ", — прокомментировала Марина Сидухина.