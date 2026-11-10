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Власть и политика

Марина Сидухина о проекте бюджета: "Регион не просто сохраняет, но и системно расширяет федеральные инициативы"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор СФ РФ от Самарской области Марина Сидухина прокомментировала проект бюджета на 2027–2029 годы.

"Это в первую очередь документ о гарантиях. Мы видим, что регион не просто сохраняет, но и системно расширяет федеральные инициативы. В бюджете на трехлетний период предусмотрено 32,6 млрд рублей на реализацию семи национальных целей и 11 национальных проектов. Это не просто цифры, это конкретные школы, поликлиники, дороги и новые рабочие места, которые строятся в строгом соответствии с задачами, поставленными главой государства", — сказала сенатор.

Также Марина Сидухина особо отметила безусловное выполнение всех 14 базовых мер социальной поддержки, принятых на федеральном уровне. Самарская область не перекладывает ответственность на центр, а дополняет этот пакет расширенными областными льготами. При этом бюджет остается сбалансированным и устойчивым.

"Мы закладываем фундамент для будущего: доходы трехлетки запланированы в объеме 976,5 млрд рублей, а работа по укрупнению госпрограмм позволит усилить контроль за каждым целевым рублем. Уверена, что такой подход обеспечит Самарской области задел на развитие и укрепление позиций среди крупнейших регионов РФ", — прокомментировала Марина Сидухина.

Гид потребителя

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мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

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