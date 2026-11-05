В Самаре прошло первое заседание региональной Общественной палаты

В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава. Были избраны председатель и его заместители, утверждены составы профильных комиссий, обозначены ключевые приоритеты. В заседании принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.
Председателем палаты открытым голосованием единогласно избрана Ирина Калягина, до того занимавшая должность министра культуры области. Ее кандидатуру на этот пост предложил губернатор Вячеслав Федорищев и рекомендовал Виктор Сойфер, возглавлявший организацию ранее.
Заместителями председателя Общественной палаты избраны заслуженный юрист Самарской области Ольга Гальцова, генеральный директор ООО "Культурная инициатива", член Общественной палаты РФ девятого состава (2026-2029) Павел Покровский, ректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Вадим Чумак.
Изменения коснулись тематики комиссий Общественной палаты. Образованы две новые комиссии - по поддержке участников СВО и их семей и по патриотическому воспитанию, молодежной политике и добровольчеству (волонтерству).
Глава региона поздравил Ирину Калягину с избранием на пост и поприветствовал участников заседания. В составе Общественной палаты Самарской области седьмого состава 45 человек. "Каждый прошел большой трудовой, профессиональный, общественный путь. Люди неравнодушные, которые приняли для себя решение большую часть своей жизни, времени и сил направлять на то, чтобы служить людям, живущим в нашем регионе", - отметил Вячеслав Федорищев.
"Понимаю, в какую команду я вливаюсь - это очень профессиональные, компетентные люди, которые уже много лет работают на благо жителей Самарской губернии. Надеюсь, что мы с вами справимся с теми задачами, которые сегодня ставят и наш президент, и наш губернатор, и будем надежной опорой для связи между жителями региона и органами власти, - обратилась к присутствующим Ирина Калягина. - Конечно, я хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича за такое доверие, поблагодарить Виктора Александровича Сойфера, до того мы очень много и тесно работали, когда я была в качестве руководителя исполнительного органа власти. Для меня очень важно сохранить все те традиции, которые были заложены в предыдущий период. И конечно, наша с вами общая задача - быть в контексте времени, чтобы помогать решать самые сложные вопросы".
Губернатор также выразил благодарность за работу предыдущему составу Общественной палаты и обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. Особо он выделил акцию "СВОих не бросаем" по поддержке участников СВО, в рамках которой было направлено более 50 гуманитарных конвоев.
"Причем многие члены Общественной палаты принимали решение сопровождать эти грузы, общаться с ребятами, привозить им добрые вести из дома. Это точно нужно продолжать. И в целом, если говорить о приоритетах, не зря в списке комиссий первая - по взаимодействию с участниками СВО и их семьями", - отметил Вячеслав Федорищев.
Второе важное направление - общественный контроль, в том числе внимание районам, муниципальным образованиям, особенно отдаленным территориям. Живое общение с людьми на местах помогает выявить многие проблемы и быстрее принять меры для их решения. "Я вас прошу в этой работе помогать, ездить, общаться", - обратился к участникам заседания глава региона.
Третье направление - комплексная экспертиза законодательных инициатив, проектов нормативных актов Самарской области. "У нас есть процедуры общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия. Я хотел бы, чтобы Общественная палата всегда имела возможность предварительно ознакомиться с проектами НПА, разобраться и давать свои заключения на самые важные документы", - сказал Вячеслав Федорищев.
Губернатор особо подчеркнул, что главное в работе Общественной палаты - не формальное обсуждение и направление рекомендаций, а деятельное участие в том, чтобы планы претворялись в жизнь, в контроле за этим. "Я вас прошу быть моими помощниками здесь, потому что в каждом из направлений, в котором вы будете работать, очень много хороших мыслей и идей, но не все доходят до реализации. Помогайте мне, администрации губернатора, правительству, Самарской областной думе. Мы работаем вместе", - обратился к аудитории Вячеслав Федорищев.
В завершение заседания глава региона вручил региональные награды особо проявившим себя членам Общественной палаты области - Почетный знак Губернатора Самарской области "За служение людям" и четыре Почетных знака Губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???