В Самаре погорельцам с ул. 22 Партсъезда выделят 334 млн рублей на новые квартиры

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым из резервного регионального фонда будут предоставлены единые социальные выплаты жильцам сгоревшего летом дома по ул. 22 Партсъезда, 20.

"Установить финансовое обеспечение расходов по предоставлению единовременных социальных выплат гражданам на приобретение жилых помещений взамен утраченных в результате ЧС регионального характера, объявленной в границах периметра многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда, дом № 20", — отмечается в документе.

Всего на единовременные выплаты из резервного фонда Самарской области направят 334,3 млн рублей.

Также в тексте постановления отмечается, что муниципальное образование вправе дополнительно использовать средства местного бюджета "в целях осуществления социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам сверх объемов средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление иного межбюджетного трансферта".

Ассигнования необходимо использовать до 31 декабря 2026 года. Контроль за выполнением постановления возложен на региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

Напомним, в результате пожара, произошедшего вечером 14 июня, в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда зафиксировано частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 1975 и 1939 г. р. Проживание в доме признали небезопасным, и 17 июня здание начали расселять.