В Самаре погорельцам с ул. 22 Партсъезда выделят 334 млн рублей на новые квартиры

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым из резервного регионального фонда будут предоставлены единые социальные выплаты жильцам сгоревшего летом дома по ул. 22 Партсъезда, 20.
"Установить финансовое обеспечение расходов по предоставлению единовременных социальных выплат гражданам на приобретение жилых помещений взамен утраченных в результате ЧС регионального характера, объявленной в границах периметра многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда, дом № 20", — отмечается в документе.
Всего на единовременные выплаты из резервного фонда Самарской области направят 334,3 млн рублей.
Также в тексте постановления отмечается, что муниципальное образование вправе дополнительно использовать средства местного бюджета "в целях осуществления социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам сверх объемов средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление иного межбюджетного трансферта".
Ассигнования необходимо использовать до 31 декабря 2026 года. Контроль за выполнением постановления возложен на региональное министерство социально-демографической и семейной политики.
Напомним, в результате пожара, произошедшего вечером 14 июня, в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда зафиксировано частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 1975 и 1939 г. р. Проживание в доме признали небезопасным, и 17 июня здание начали расселять.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???